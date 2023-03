Szydło: Dokonaliśmy tego, czego inni nie potrafili lub po prostu nie chcieli zrobić

Rodzina 500 plus to sztandarowy program społeczny rządu Zjednoczonej Prawicy. Jednak w związku z wysoką inflacją w Polsce, często pojawiają się głosy dotyczące konieczności jego waloryzacji.

"Wprowadzony siedem lat temu przez mój rząd program Rodzina 500 plus oznaczał wielką pozytywną zmianę dla wielu rodzin oraz wykazał, jak ważna jest mądra polityka społeczna i inwestowanie w polskie rodziny. Dokonaliśmy tego, czego inni nie potrafili lub po prostu nie chcieli zrobić" – stwierdziła eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło w piątkowym wpisie na portalu społecznościowym Twitter.

twitter

Zmiany w programie 500 plus?

Media zwracają uwagę, że z powodu inflacji realna wartość jednorazowej wypłaty z programu 500 plus to teraz nieco ponad 300 złotych. Według poszczególnych spekulacji dziennikarzy, świadczenie mogłoby wzrosnąć nawet do kwoty 800 złotych, o czym w rozmowie z "Super Expressem" poinformowali dwaj członkowie partii rządzącej. Niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, między innymi poseł Marek Suski, zapowiedzieli także dyskusję na temat potencjalnej rewaloryzacji.

Natomiast niedawno rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek w programie "Graffiti” w Polsat News jednoznacznie wykluczył, że prace nad waloryzacją świadczenia są w tej chwili prowadzone przez obóz władzy. – Rząd PiS robi wszystko, aby ten program zagwarantować na kolejne lata i żeby ten program był realizowany w kolejnych latach. Program 500 plus., 13 i 14. emerytura, program Dobry start, czyli wyprawka dla uczniów – stwierdził polityk Zjednoczonej Prawicy. I dodał, że gdyby zmieniono kwotę wypłacaną na dzieci z 500 złotych na przykład do 800 złotych, to byłaby to "de facto likwidacja programu Rodzina 500 plus".

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Szykuje się ważne spotkanie władz PiSCzytaj też:

Prof. Domański: Można wysunąć dużą hipotezę, że Tusk wie, iż przegra