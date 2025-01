Szydło: Donald Tusk już się nie cofnie, bo zabrnął za daleko

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła pod koniec grudnia ub. r. sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało czterech z dziewięciu członków PKW, trzech było przeciw, a dwóch się wstrzymało.Decyzja PKW oznacza, że zgodnie z prawem minister finansów powinien przelać należne PiS środki na konto partii. Tymczasem premier Donald Tusk w swoim wpisie na platformie X zasugerował, że partia Jarosława Kaczyńskiego i tak nie dostanie pieniędzy.

– Minister finansów powinien te pieniądze wypłacić, zresztą zgodnie z tym, co sam mówił. Widać oczywiście naciski premiera Donalda Tuska. To wybór Andrzeja Domańskiego, czy poczuwa się do odpowiedzialności za państwo, czy też chce być wykonawcą fanaberii szefa rządu. Obecna ekipa rządząca tak się zagubiła w rozkładaniu instytucji państwowych, że nie potrafi ocenić sytuacji. Ich działania doprowadziły do chaosu, który wygląda coraz gorzej. Obowiązkiem ministra finansów jest wypłata tej subwencji, ale co zrobi? Trudno powiedzieć. Zwłaszcza, że jedynym paliwem rządu jest chęć zniszczenia PiS. Widzimy, do czego to doprowadziło i w jakim miejscu jesteśmy – mówi DoRzeczy.pl Beata Szydło.

Szydło: Tusk żywi się chaosem

Była premier została także zapytana o igrzyska polityczne, które organizuje rząd Donalda Tuska, a także o pogarszające się nastroje Polaków. – Nigdy się nie spodziewałem, że po dekadzie od czasu, gdy przejęliśmy władzę w 2015 roku, Polaków ponownie będą dotykać tamte problemy – brak pracy, perspektyw, czy wysokie koszty życia. To właśnie dlatego na początku kładliśmy duży nacisk na programy społeczne, które rozruszały gospodarkę i pomogły ludziom. Niestety, tamten smutny czas wraca i to jest bardzo niepokojące. Sądzę, że temat bezpieczeństwa ekonomicznego będzie jedną z osi kampanii wyborczej, bo dotyka on życia każdego. Już teraz drożyzna jest jednym z głównych tematów rozmów. Mamy wysokie ceny żywności oraz serię podwyżek, a do tego serię zwolnień. Nie wróży to dobrze i dziwię się Donaldowi Tuskowi, że na to nie reaguje. Chyba, że już kompletnie nie potrafi rządzić – wskazuje europoseł PiS.

– Problemy, które się pojawiają, bardziej przemawiają do ludzi, niż kolejne igrzyska, które funduje Tusk swoim najwierniejszym wyborcom. Ten proces będzie kontynuowany, choć wydaje się, że to już nie działa. Próba pogłębiania podziałów w społeczeństwie będzie realizowana. Donald Tusk żywi się chaosem i zamieszaniem. To fatalna droga, którą Polacy są zmęczeni. Nie mam wątpliwości, że Tusk będzie kontynuował chaos, bo nie ma żadnego poważnego pomysłu ze strony rządu, który zajmuje się na ogół drobiazgami – dodaje Beata Szydło.

