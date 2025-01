Egede: Grenlandia należy do Grenlandczyków

Dania konsekwentnie odmawia Donaldowi Trumpowi sprzedaży Stanom Zjednoczonym Grenlandii. We wtorek na konferencji prasowej Trump został zapytany czy uniknie stosowania przymusu militarnego lub gospodarczego do przejęcia pełnej kontroli nad Kanałem Panamskim i Grenlandią. Prezydent elekt nie wykluczył wprost takiej ewentualności.

Múte B. Egede w Kopenhadze

Obecnie Grenlandia jest autonomicznym terytorium w ramach Danii. Szef tamtejszego rządu Múte B. Egede przyleciał w środę do Kopenhagi, żeby spotkać się z królem Fryderykiem X. Na lotnisku został zapytany o słowa Trumpa. – Grenlandia należy do Grenlandczyków. Chciałbym to po prostu powtórzyć – oznajmił krótko Egede.

Niebawem na Grenlandii odbędą się wybory. Jednym z kluczowych tematów jest osiągnięcie niepodległości od Danii. Przypomnijmy, że na Grenlandii mieszka jednak niespełna 60 tysięcy ludzi, choć wyspa ma ponad 2 mln km kwadratowych.

Premier Danii reaguje

Do słów Republikanina odniosła się także premier Danii Mette Fredriksen. – Nie potrafię sobie wyobrazić, że do tego dojdzie – zaznaczyła premier Danii Mette Frederiksen. – Chciałabym zaapelować do wszystkich o zachowanie spokoju – powiedziała premier w rozmowie z duńską telewizją TV2.

Polityk dodała, że wymiana gospodarcza jest podstawą wzajemnych relacji Danii z USA i jej pragnieniem jest, by tak pozostało. – Myślę, że powinniśmy we właściwy sposób utrzymać wzajemne relacje handlowe (…). Jako bardzo bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych uważam, że mamy powód, by cieszyć się z rosnącego amerykańskiego zainteresowania. Ale powinno się to odbywać z poszanowaniem ludności Grenlandii – powiedziała.

Trump o Grenlandii

W trakcie briefingu Trump powiedział, że nie może zapewnić, że nie będzie presji gospodarczej lub wojskowej wobec Danii. – Mogę powiedzieć tak, potrzebujemy ich dla bezpieczeństwa ekonomicznego – powiedział prezydent elekt Stanów Zjednoczonych, cytowany przez agencję Reuters. – Być może trzeba będzie coś zrobić – dodał.

Trump powiedział, że Chiny i Rosja znacząco wzmacniają swoją obecność w regionie Arktyki. W związku z tym Stany Zjednoczone muszą mieć pełny dostęp do tego regionu. – Nie potrzeba nawet lornetki, żeby zobaczyć wszędzie chińskie i rosyjskie statki. Nie pozwolimy na to – oznajmił.

