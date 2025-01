Orlen może odzyskać gigantyczne zaliczki. Obajtek: Do tej farsy by nie doszło

Horizon Global z Dubaju ma zwrócić 100 mln dolarów zaliczki powstałej w sierpniu 2022 roku spółce Orlen Trading Switzerland.

Informację o zawartej ugodzie przekazał w mediach społecznościowych dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski. "Podpisano ugodę z pierwszym pośrednikiem. Chodzi o firmę Horizon Global z Dubaju, której 21.12.2023 r. Orlen Trading Switzerland przelał 100 mln dolarów. Ugoda zakłada, że pośrednik zwróci do końca tego roku całą zaliczkę, w transzach. Pierwsza jeszcze w styczniu" – czytamy w poście opublikowanym w środę popołudniu na platformie X. "100 mln dolarów wraca z Dubaju. Nowe fakty w aferze szwajcarskiej spółki Orlenu. Jest szansa na odzyskanie utraconych wielomilionowych zaliczek wypłaconych przez zagraniczną spółkę córkę Orlenu na dostawy ropy, która nigdy się nie pojawiła" – dodał Gierszewski.

Rzecznik prasowy Orlenu nie chce komentować tej sprawy.

Jednak informację o szansę na odzyskanie wielomilionowych zaliczek nieoficjalnie potwierdził także portal money.pl. Serwis skontaktował się z biurem prasowym spółki. "Orlen konsekwentnie i z determinacją dąży do odzyskania zaliczek wypłaconych czterem pośrednikom handlu ropą. Wymaga to współpracy z odpowiednimi służbami, zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym, a także bezpośredniego dotarcia do osób odpowiedzialnych za transakcje – wyjaśnia biuro prasowe Orlenu. Biuro prasowe dodało, że dokonane w 2023 r. przedpłaty "nie są standardową praktyką rynkową".

Przypomnijmy, że w grudniu Prokuratura Regionalna poinformowała, iż Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania wobec Samera A. i Marcina O. – byłych członków zarządu szwajcarskiej spółki Orlenu.

Obajtek komentuje

Do doniesień mediów odniósł się były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Miesiące nagonki medialno-politycznej na mnie, były Zarząd ORLENU oraz doświadczonych managerów, zatrzymanie jednego z byłych dyrektorów, szczucie i oskarżenia, i co się okazuje? Orlen odzyskuje zaliczki za kontrakty, które byłyby realizowane przez poprzedni Zarząd OTS!" – napisał.

Europoseł PiS przekonuje, że to "hucpa wykonana pod polityczne dyktando. Gdyby nie bezmyślne działanie nowego Zarządu OTS nie doszłoby do zerwania transakcji i do całej farsy, która ma w związku z tym miejsce".

Czytaj też:

Niespodziewana decyzja prezesa Orlenu. "Bez podania przyczyny"Czytaj też:

"To oddanie rynku firmom niemieckim". Obajtek reaguje na decyzję Orlenu