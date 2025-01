Niespodziewana decyzja prezesa Orlenu. "Bez podania przyczyny"

"Zarząd spółki Energa SA («Spółka») informuje, że Pan Ireneusz Fąfara złożył oświadczenie o rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z upływem dnia 6 stycznia 2025 roku. Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji" – napisano w poniedziałkowym komunikacie.

Ireneusz Fąfara został powołany na stanowisko prezesa Orlenu w kwietniu 2024 r. Wcześniej był szefem m.in. litewskiej spółki Orlenu, czyli Orlen Lietuva, a także prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego i wiceprezesem ZUS.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych w Polsce. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

