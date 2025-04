Rosji nie ma na liście Trumpa. Wskazano ważny powód

Prezydent USA Donald Trump nałożył na szereg krajów nowe cła, wynoszące co najmniej 10 proc. Cła na towary z Chin wyniosą 34 proc., ze Szwajcarii – 31 proc., z państw członkowskich Unii Europejskiej – 20 proc., z Izraela – 17 proc., a z Wielkiej Brytanii – 10 proc. Amerykański przywódca nazwał tę decyzję "historycznym rozporządzeniem wykonawczym".

Na liście krajów objętych nowymi taryfami nie ma takich krajów jak Rosja, Korea Północna i Białoruś.

Doradca Trumpa tłumaczy brak ceł na Rosję

Doradca ekonomiczny prezydenta USA Kevin Hassett wyjaśnił, że Rosja nie została objęta nowymi amerykańskimi cłami z powodu trwających rozmów pokojowych, które mają doprowadzić do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. – Trwają negocjacje z Rosją i Ukrainą. Myślę, że prezydent Trump podjął decyzję, aby nie łączyć tych dwóch kwestii – powiedział współpracownik przywódcy Stanów Zjednoczonych, cytowany przez stację ABC News. – Decyzja ta ma na celu uniknięcie komplikacji w negocjacjach, które mogą wpłynąć na tysiące istnień ludzkich – dodał.

– Nie oznacza to, że Rosja, w pełnym tego słowa znaczeniu, będzie traktowana zupełnie inaczej niż każdy inny kraj, ale Rosja jest jednym z niewielu krajów, który nie podlega tym nowym cłom – podkreślił Hassett.

"Wyparowały miliardy dolarów"

Wcześniej Biały Dom stwierdził, że Rosja nie została obciążona cłami, ponieważ z powodu sankcji nałożonych po inwazji na Ukrainę, Waszyngton nie handluje z Moskwą. Jednak to nie do końca prawda. W 2024 r. eksport rosyjskich towarów do Stanów Zjednoczonych wyniósł łącznie 3,27 mld dolarów (najniższy poziom od ponad 30 lat). Z kolei USA wyeksportowały do Rosji towary warte 526 mln dolarów. W 2021 r. wartość handlu między USA a Rosją wynosiła ok. 35 mld dolarów.

Amerykański "Newsweek" zauważył, że po tym, jak Donald Trump rozpętał globalną wojnę celną, z rosyjskiej giełdy "wyparowały miliardy dolarów". To sygnał, że Rosja mocno odczuje skutki nowych taryf, mimo że nie znalazła się na liście krajów nimi objętych. Kapitalizacja spółek notowanych na giełdzie moskiewskiej (MOEX) spadła w ubiegłym tygodniu o 23,7 mld dolarów, z 651,8 mld dolarów (55,04 bln rubli) w środę do 627,9 mld dolarów (53,02 bln rubli) w piątek.

