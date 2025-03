Administracja Trumpa zaostrza sankcje wobec Rosji

Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych zaostrza sankcje wobec Rosji. Informację tę podał CBS News, powołując się na źródła w Białym Domu. Nowe sankcje dotkną rosyjskiego sektora naftowego, gazowego i bankowego, jeszcze bardziej ograniczając dostęp Rosji do amerykańskich systemów płatniczych.

Nowe sankcje na Rosję

Departament Skarbu USA cofnął licencję wydaną przez administrację Joe Bidena, która pozwalała na kontynuowanie niektórych transakcji z udziałem objętych sankcjami rosyjskich banków. Banki nie będą już miały dostępu do amerykańskich systemów płatności w przypadku dużych transakcji związanych z sektorem energetycznym.

Licencja obejmowała takie rosyjskie instytucje, jak Vnesheconombank, Otkritie Financial Corporation Bank, Sovcombank, Sberbank, VTB Bank, Alfa-Bank, Rosbank, Zenit Bank, Saint Petersburg Bank i Centralny Bank Rosji.

"Decyzja o dalszym ograniczeniu dostępu do amerykańskich systemów bankowych utrudnia innym krajom kupowanie rosyjskiej ropy, ograniczając tym samym jej globalną podaż. Może to doprowadzić do wzrostu cen ropy o 5 dolarów za baryłkę, co jest znaczącą zmianą po spadku cen w ostatnich tygodniach” – czytamy w artykule.

Należy zauważyć, że zaostrzenie sankcji wiąże się również z działaniami administracji USA, mającymi na celu przekonanie Moskwy do wyrażenia zgody na proponowane 30-dniowe zawieszenie broni.

Wcześniej sekretarz skarbu USA Scott Bessant powiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe znacząco zaostrzyć sankcje wobec Federacji Rosyjskiej, jeżeli będzie to konieczne, aby zakończyć wojnę, którą Rosja prowadzi z Ukrainą. Dodał, że za rządów Bidena poziom sankcji był minimalny, ponieważ Stany Zjednoczone obawiały się o krajowe ceny energii.

W lutym Nowa Zelandia i Australia wprowadziły nowe ograniczenia wobec obywateli Rosji i jej podmiotów prawnych. Canberra przyjęła największy pakiet sankcji przeciwko Rosji od czasu wybuchu konfliktu.

