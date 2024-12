Prezes Orlenu: Nowy projekt jest wyborem najmniejszego zła

– To była inwestycja monumentalna, niepotrzebna, źle przygotowana, źle wyceniona i kompletnie nietrafiona – powiedział Fąfara o Olefinach III podczas konferencji prasowej. Jak podkreślił, nowy projekt jest wyborem "najmniejszego zła", najlepszą ze złych decyzji i efektem przymusu.

– W normalnych warunkach nie podjęlibyśmy decyzji o wydaniu ok. 34 mld zł na projekt, który będzie przynosił ok. 500-800 mln zł wyniku EBITDA rocznie – stwierdził prezes koncernu.

Oprócz blisko 13 mld zł już wydanych na projekt, dodatkowe ok. 8 mld zł zostało już zakontraktowane, a prace będą realizowane do drugiego kwartału 2026 r., choć Orlen ma nadzieję na renegocjację części tych umów.

Wstrzymana inwestycja Orlenu. Olefiny III zastąpi Nowa Chemia

Orlen poinformował w środę, że podjął decyzję o zatrzymaniu projektu Olefiny III, którego rzeczywiste koszty realizacji sześciokrotnie przekroczyłyby pierwotne założenia. Podkreślił, że uchroni to go przed stratą ok. 15 mld zł. Te środki przeznaczone zostaną na projekty trwale zwiększające konkurencyjność spółki oraz polskiej gospodarki. Koncern wykorzysta powstałą infrastrukturę jako bazę do realizacji projektu Nowa Chemia.

Według aktualnie posiadanych przez zarząd analiz, zoptymalizowane nakłady inwestycyjne zdefiniowanego na nowo projektu szacowane są na ok. 34 mld zł, z uwzględnieniem ok. 6 mld zł kosztów finansowania. Inkrementalna zdolność projektu do generowania wyniku EBITDA w 2030 r. szacowana jest obecnie, w zależności od poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych, między ok. 550 mln zł a ok. 800 mln zł rocznie – podała spółka.

Narodowy czempion z Płocka

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

