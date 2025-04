"Całość jest po prostu niegotowa". Tusk odwołuje konferencję ws. deregulacji

We wtorek podczas swojego wystąpienia na Europejskim Forum Nowych Idei, premier Donald Tusk zapowiedział, że w czwartek przedstawi "pierwszy, masywny pakiet dotyczący deregulacji". Jak jednak informuje RMF FM, konferencja została odwołana. Powód jest prozaiczny: zapowiadane przez szefa rządu propozycje nie są jeszcze gotowe. Na razie nie wiadomo, kiedy pakiet deregulacyjny zostanie przedstawiony opinii publicznej.

Rząd pracuje na deregulacją przepisów

Do rządu wpłynęło już kilkadziesiąt propozycji deregulacyjnych. Szef zespołu pracującego nad uproszczeniem przepisów, założyciel InPostu Rafał Brzoska przekazał, że do końca kwietnia możliwe będzie zaprezentowanie 300 propozycji dot. deregulacji. W maju pierwsze propozycje będą mogły trafić do Sejmu.

Jak przekazał szef Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz kierownik rządowego zespołu deregulacyjnego Maciej Berek, jak dotąd rząd rozpatrzył 173 propozycje przygotowane przez zespół Bozoski. 62 proc. zostało zaakceptowanych.

Wśród dotychczasowo przygotowanych propozycji są m.in.: rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych; pakiety rozwiązań poprawiające płynność firm, w tym kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT; uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych; usprawnienie procedur w przetargach publicznych; czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm, szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE i zwiększenie limitów instalacji fotowoltaicznych do użytku własnego.

SprawdzaMy – Inicjatywa Przedsiębiorcy dla Polski to oddolna akcja, która działa w celu przygotowania i zaproponowania politykom pakietu rozwiązań w zakresie deregulacji, uproszczeń i ułatwień obrotu gospodarczego.

