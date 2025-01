Lodówka na konferencji PiS. "Tylko jeden człowiek jest ciągle uśmiechnięty"

Podczas dzisiejszej konferencji politycy PiS wykorzystali nietypowy rekwizyt – lodówkę. W środku były kartki komunikujące drastyczny wzrost cen podstawowych produktów. Podczas swojego wystąpienia Beata Szydło zarzuciła rządowi odpowiedzialność za drożyznę w Polsce.

– W lodówce są produkty używane na co dzień. Jajka, masło, filety drobiowe, pomidory, mleko, żółty ser – ceny tych produktów wzrastają bardzo dynamicznie. To są fakty, z którymi trudno dyskutować. Coraz więcej Polaków jest coraz mniej uśmiechniętych, kiedy muszą płacić za zakupy. Tylko jeden człowiek jest ciągle uśmiechnięty i jest to Donald Tusk – mówiła wiceszefowa PiS.

– Na początku 2015 r. spotykaliśmy ludzi, którzy mówili, że boją się o swoją przyszłość. 10 lat minęło i ta sytuacja się powtarza. Wszystkie propozycje, które składa koalicja rządząca mają swój koniec w tym roku. Drożyzna zaczyna być bardzo poważnym problemem. 60 proc. Polaków obawia się o swoją przyszłość w 2025 r. – kontynuowała.

"Rok 2025 zapowiada się jako rok drożyzny Tuska"

Z kolei były szef MON Mariusz Błaszczak stwierdził, że rząd przygotował Polakom "niespodziankę". – Ten rok to będzie rok drożyzny Tuska. Wzrost cen energii i gazu o 30 proc., wzrost liczby zaciąganych chwilówek o 50 proc. To rezultat nieudolnych rządów – przekonywał.

Polityk dodał, że PiS już złożył projekt ustawy przywrócenie tarczy energetycznej. – Teraz, kiedy tarcze przyjęte przez ten rząd są na czas określony, złożyliśmy projekt ustawy przywracający tarcze do końca roku dla samorządów i gospodarstw domowych i obejmujemy tarczą również przedsiębiorców. Rok 2025 zapowiada się jako rok drożyzny Tuska – mówił.

Drożyzna w Polsce



Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), w listopadzie inflacja konsumencka wyniosła 4,7 proc. w ujęciu rocznym. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5 proc. Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 4,6 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie br. (wobec 5 proc. r/r w w październiku).

Symbolem rosnących cen stało się masło, za które w pewnym momencie trzeba było płacić nawet 10 złotych. W reakcji rząd zdecydował się na interwencyjną sprzedaż tego produktu, co na chwilę pozwoliło obniżyć ceny.