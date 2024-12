Wzrost inflacji większy, niż prognozował GUS. Są nowe dane

To wyższy wynik, niż przewidywał szacunek flash GUS. Według prognozy CPI miał wynieść 4,6 proc. rok do roku i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Co wpłynęło na wzrost cen w listopadzie?

Główny Urząd Statystyczny poinformował również o wskaźnikach dotyczących innych kwestii ekonomicznych. Według najnowszych danych nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po październiku wyniosła 2,3 mld euro. GUS zwrócił również uwagę na udział Niemiec w polskim eksporcie. Po październiku ten wskaźnik wyniósł 27,0 proc. W ubiegłym roku po październiku wynosił on 28,0 proc.

To właśnie ceny żywności, transportu i łączności miały największy wpływ na wzrost inflacji o 0,5 proc. w listopadzie. Stawki za żywność podniosły CPI w listopadzie o 0,2 pkt. proc., transportu – o 0,13 pkt. proc., łączności – o 0,08 pkt. proc., natomiast mieszkania – o 0,05 pkt. proc.

Z kolei ceny usług bankowych i usług świadczonych przez inne instytucje wzrosły w listopadzie o 7,0 proc. rok do roku. Nie uległy natomiast zmianie ceny miesiąc do miesiąca.

Jeśli chodzi o ceny usług telekomunikacyjnych, to wzrosły one w listopadzie o 4,7 proc. rok do roku oraz o 1,9 proc. miesiąc do miesiąca. W przypadku cen sprzętu telekomunikacyjnego w listopadzie nastąpił spadek o 14,4 proc. rok do roku i 2,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Jak wyglądały wskaźniki inflacji w październiku?

Z kolei w październiku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 5 proc. rok do roku, natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca – o 0,3 proc.

Odczyt Głównego Urzędu Statystycznego był zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem dotyczącym inflacji. 5–proc. wzrost jest najwyższym wynikiem w tym roku.

Jak podaje GUS, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku (w porównaniu z zeszłym miesiącem) miały wyższe ceny żywności (o 0,7 proc.), odzieży i obuwia (o 3,4 proc.), a także mieszkań (o 0,2 proc.). To właśnie ceny tych produktów podwyższyły wskaźnik o 0,18 pkt. proc. (żywność), 0,13 pkt. proc. (odzież i obuwie) i 0,06 pkt. proc. (mieszkania).

Główny Urząd Statystyczny przekazał również dane dotyczące usług świadczonych przez banki i inne instytucje. Ich ceny wzrosły w październiku o 7,1 proc. rok do roku oraz o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.

