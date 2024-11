Najwyższy wzrost cen w roku. GUS podał nowe dane dotyczące inflacji

Odczyt Głównego Urzędu Statystycznego jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem dotyczącym inflacji. 5–proc. wzrost to najwyższy wynik w tym roku.

Wzrost cen żywności, odzieży, mieszkań

Jak podaje GUS, największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku (w porównaniu z zeszłym miesiącem) miały wyższe ceny żywności (o 0,7 proc.), odzieży i obuwia (o 3,4 proc.), a także mieszkań (o 0,2 proc.).

To właśnie ceny tych produktów podwyższyły wskaźnik o 0,18 pkt. Proc. (żywność), 0,13 pkt. Proc. (odzież i obuwie) i 0,06 pkt. proc. (mieszkania).

Główny Urząd Statystyczny przekazał również dane dotyczące usług świadczonych przez banki i inne instytucje. Ich ceny wzrosły w październiku o 7,1 proc. rok do roku oraz o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.

W jakich obszarach ceny spadły?

Zanotowano jednak również spadki cen. Obniżki zauważono w takich segmentach jak transport (o 1,4 proc.) czy rekreacja i kultura (o 0,5 proc.).

Te obszary obniżyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 0,12 pkt. proc. i 0,03 pkt. Proc.

Jeśli chodzi o ceny sprzętu telekomunikacyjnego, to w październiku spadły o 12,9 proc. rok do roku i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Polska gospodarka zwalnia

Jak przekazał w czwartek GUS, wzrost gospodarczy Polski spowolnił z 3,2 do 2,7 proc. Urząd podał dane za trzeci kwartału 2024 roku. Jak wskazuje radio RMF FM, wpływ na taki wynik ma ograniczenie wydatków. Polacy mniej kupują w sklepach.

Zanotowano jednak wzrost średniej pensji w trzecim kwartale tego roku o 13,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami 2024 r. również zanotowano wzrost.

Dane GUS dotyczą gospodarki narodowej, a więc obejmują wszystkie firmy niezależnie od liczby pracowników oraz sferę budżetową.

