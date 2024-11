Sejm znowelizował budżet na 2024 rok. Olbrzymi deficyt będzie jeszcze wyższy

Za przyjęciem projektu nowelizacji budżetu głosowało 241 posłów, przeciw było 206, a 5 wstrzymało się od głosu.

Po przeprowadzonej nowelizacji plan zakłada, że wydatki państwa sięgną w 2024 roku 626 mld złotych. Wcześniej zakładano, że będzie to 682,4 mld złotych.

Jak przekazywały wcześniej środowiska rządowe, nowelizacja budżetu została przeprowadzona ze względu na niższe niż przewidywano w ustawie wpływy finansowe. Mowa m.in. o wpływach z podatków VAT, CIT oraz zysk Narodowego Banku Polskiego.

Jeszcze większy deficyt budżetowy. Tusk: Udało nam się osiągnąć więcej, niż zakładano

Pod koniec października premier Donald Tusk po posiedzeniu Rady Ministrów przedstawił specyficzne uzasadnienie podjętych decyzji budżetowych.

– Minister finansów zaproponował nowelę budżetu na ten rok jeszcze, na 2024, deficyt będzie większy. Chciałbym tu od razu powiedzieć, że jesteśmy oczywiście w sytuacji dość paradoksalnej. Ten deficyt jest większy i trzeba to uczciwie zapisać w ustawie budżetowej, bo w jakimś sensie udało się nam więcej osiągnąć, niż zakładano, kiedy ten budżet układali nasi poprzednicy – mówił.

– Wpływy do budżetu państwa są wyraźnie mniejsze, bo inflacja jest mniejsza, niż zakładano w budżecie. To jest trzy z kawałkiem, miała być 6. […] To, że inflacja w skali roku jest wyraźnie niższa, o połowę niższa, niż zakładali twórcy tego budżetu, oznacza także mniejszy wpływ z tytułu podatków – powiedział Tusk.

