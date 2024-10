Jeszcze większy deficyt. Zdumiewające tłumaczenie Tuska

Premier Donald Tusk potwierdził po posiedzeniu Rady Ministrów, że limit deficytu budżetowego na obecny rok został zwiększony.

Deficyt budżetowy na 2024 rok ma wynieść między 220 a 230 miliardów zł. To znacznie więcej, niż zakładała obecna ustawa, w której zapisano i tak astronomiczną kwotę 184 miliardów zł.

Na 2025 rok, władze przewidują jeszcze wyższy deficyt na poziomie 289 miliardów. Do opamiętania wzywa rządzących Konfederacja.

Jeszcze większy deficyt budżetowy. Tusk: Udało nam się osiągnąć więcej, niż zakładano

– Minister finansów zaproponował nowelę budżetu na ten rok jeszcze, na 2024, deficyt będzie większy. Chciałbym tu od razu powiedzieć, że jesteśmy oczywiście w sytuacji dość paradoksalnej. Ten deficyt jest większy i trzeba to uczciwie zapisać w ustawie budżetowej, bo w jakimś sensie udało się nam więcej osiągnąć, niż zakładano, kiedy ten budżet układali nasi poprzednicy – powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

– Wpływy do budżetu państwa są wyraźnie mniejsze, bo inflacja jest mniejsza, niż zakładano w budżecie. To jest trzy z kawałkiem, miała być 6. […] To, że inflacja w skali roku jest wyraźnie niższa, o połowę niższa, niż zakładali twórcy tego budżetu, oznacza także mniejszy wpływ z tytułu podatków – powiedział polityk.

– Poprzednicy także wpisali na ten rok 2024 […] że 6 miliardów zysku Narodowy Bank Polski wpłaci do budżetu państwa, a Narodowy Bank Polski poinformował nas już dawno temu, że jest na stracie – mówił dalej premier Tusk.

