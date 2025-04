Konfederacja: Trzaskowski to klimatyczny wariat. Pięć argumentów

Konfederacja stara się konsekwentnie nawiązywać do poglądów i działań kandydata KO w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego, o których niewiele mówi się w toku kampanii wyborczej, szczególnie w największych mediach. Chodzi o kwestie dotyczące Zielonego Ładu i unijnej polityki klimatycznej nastawionej na tzw. neutralność klimatyczną Europy do 2050 roku.

Konfederacja: Trzaskowski to klimatyczny wariat

Konfederacja wskazuje "5 argumentów dlaczego tęczowy Rafał jest klimatycznym wariatem i wspiera ekofanatyzm".

"Jako prezydent Warszawy poparł chorą deklarację C40 Cities, która zakłada dla obywateli ograniczenia w spożyciu mięsa, nabiału, podróży samolotami czy autami" – to punkt pierwszy.

W następnym partia, której jednym z liderów jest Sławomir Mentzen wskazuje, że jej zdaniem Trzaskowski "całym sobą popiera antygospodarczy Europejski Zielony Ład, a w czerwcu w Brukseli sam zaproponował nawet Globalny Zielony Ład".

Punkt trzeci dotyczy "aktywistów klimatycznych". "Jego warszawski ratusz umożliwia ekoterrorystom z Ostatniego Pokolenia wynajem lokalu na preferencyjnych warunkach w centrum stolicy, a sam Trzaskowski chętnie zaprasza aktywistów klimatycznych na swój Campus Polska" – czytamy.

"Warszawa pod jego rządami jest pierwszym miastem, które wprowadziło strefę zakazu wjazdu dla starszych aut, co uderza przede wszystkim w mniej zamożnych ludzi" – pisze Konfederacja w kolejnym punkcie.

"W ogólnopolskich mediach opowiada, że "planeta się pali" i «za chwilę będziemy się bić o wodę«". – wylicza dalej.

Elementy Zielonego Ładu

Zielony Ład Unii Europejskiej to seria regulacji prawnych Unii Europejskiej już wdrożonych lub przygotowywanych do wdrożenia. Ich finalnym celem jest tzw. neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku. Zwolennicy projektu argumentują, że gdy Europa osiągnie wyznaczony cel planeta będzie czystsza, a ceny energii będą niższe. Jest to bardzo daleko idące ingerencja polityków i urzędników w gospodarki państw członkowskich.

Na Zielony Ład składają się m.in.: tzw. transformacja energetyczna – której elementem jest wymuszanie na państwach dekarbonizacji i przejście na wiatraki i fotowoltaikę, dyrektywa budynkowa EPBD (o przymusowych remontach tzw. klimatycznych), tzw. zrównoważony transport (narzucenie pojazdów elektrycznych i zakazanie spalinowych), tzw. zrównoważone rolnictwo czy tzw. przywrócenie bioróżnorodności.

