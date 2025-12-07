Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Tak, celowo używamy tego przerysowania, iżby zwrócić uwagę na problem systemowego dyskryminowania osobozwierząt w debacie publicznej. I nie chodzi tylko o tę jedną, aczkolwiek symboliczną ustawę, ale w ogóle o sposób mówienia, myślenia i traktowania osobozwierząt w tenkrajowej debacie publicznej.

Po pierwsze, co to w ogóle za argument, iż ustawa jest zła, bo psoosoby w małych ośrodkach będą musiały mieć zapewnione kojce o po wierzchni – w zależności od wagi psa (sprawdzić, czy nie bodyshaming) – nawet 20 mkw., czyli mniej więcej tyle, ile przeznacza się na wynajem dla pięciu studentów antropologii, którzy przyjechali do Warszawy z Kobyłki, Ostrołęki czy innych Siedlec.