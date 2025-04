Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję

Podczas posiedzenia RPP, które miało miejsce w dniach 1-2 kwietnia zapadła decyzja o pozostawieniu stóp procentowych na obecnym poziomie. Tym samym główna stopa referencyjna nadal wynosi 5,75 proc. w skali rocznej.

Stopa lombardowa wynosi z kolei 6,25 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 5,25 proc.; stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. a stopa dyskontowa weksli 5,85 proc.

Eksperci nie są zaskoczeni decyzją RPP. Z jednej strony wpływa ona na wysokie oprocentowanie kredytów, z drugiej – umacnia złotego, co negatywnie odbija się na kondycji polskich eksporterów. Dla oszczędzających utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie oznacza, że oprocentowanie depozytów bankowych prawdopodobnie również pozostanie stabilne.

Przypomnijmy, że RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Decyzja bez zaskoczenia

O tym, że nie należy spodziewać się zmian w poziomie stóp procentowych mówił pod koniec marca prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

– Dziś, gdy negatywne skutki tych szoków powoli ustępują, nadszedł czas na przywrócenie trwałej stabilności cen. W przeciwnym razie budowane mozolnie przez dekady zaufanie do pieniądza zniknie, a świat pogrąży się w monetarnym chaosie. Przypomnę, że celem podstawowym NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Realizując to, NBP dąży do utrzymania inflacji na poziomie 2,5 proc. plus minus 1 punkt procentowy w średnim okresie. Cel inflacyjny jest kompasem dla polityki pieniężnej, którym współcześnie posługują się banki centralne, decydując o stopach procentowych. Dzisiaj kompas ten jednoznacznie wskazuje, że nie ma podstaw do zmiany stóp procentowych – powiedział Glapiński podczas wystąpienia na konferencji Forum Bankowe 2025.

