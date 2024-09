Ile wyniosła inflacja we wrześniu? GUS podał najnowsze dane

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 4,9 proc. (wskaźnik cen 104,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)" – czytamy w komunikacie GUS.

Tak rosną ceny. Nowe dane

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,7 proc. rok do roku. Ceny nośników energii odnotowały wzrost o 11,4 proc. Ceny paliw do prywatnych środków transportu to spadek o 2 proc. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,2 proc., ceny nośników energii odnotowały wzrost o 0,2 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 3,4 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +4,8 proc. rok do roku i +0,1 proc. miesiąc do miesiąca.

"Inflacja CPI we wrześniu wzrosła do 4,9 proc. r/r (dane wstępne) z 4,3 proc. r/r w sierpniu (PKOe: 4,9 proc. r/r; kons.: 4,8 proc. r/r). Ten skok to w dużym stopniu efekt historii z września 2023 – m. in. spadających wtedy cen żywności i wprowadzenia darmowych leków. Do końca roku inflacja będzie wg nas oscylować w okolicy 5 proc. r/r" – skomentowało PKO Research na portalu X.

"Inflacja we wrześniu wzrosła z 4,3 do 4,9 proc. r/r. Wyższe wyniki w ostatnich miesiącach to efekt częściowego odmrożenia cen energii. Ceny paliw maleją – względem sierpnia spadły o 3,4 proc. m/m. Szacujemy, że inflacja bazowa wzrosła z 3,7 do 4,4 proc. r/r" – wskazał Polski Instytut Ekonomiczny.

"Inflacja bazowa przewyższa poziomy, które są zgodne z celem NBP. Szczególnie uporczywy jest wzrost cen usług – w sierpniu wzrosły o 6,2 proc. r/r, przy inflacji towarów rzędu 3,6 proc. Szybki wzrost cen związany jest z dynamicznymi podwyżkami wynagrodzeń. Ich wysoki wzrost utrudni dalsze spowolnienie inflacji usług" – dodano.

