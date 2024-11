Przeciętne wynagrodzenie w polskiej gospodarce. GUS podał dane

Z przekazanych przez Główny Urząd Statystycznych danych wynika, że średnia pensja w trzecim kwartale tego roku była wyższa o 13,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami 2024 r. również zanotowano wzrost. Dane dotyczą gospodarki narodowej, a więc obejmują wszystkie firmy niezależnie od liczby pracowników oraz sferę budżetową.

Analityków niepokoi jednak niższe od przewidywanego tempo wzrostu pensji Polaków. Obecnie wynosi ono 13,4 proc., podczas gdy w dwóch poprzednich kwartałach wynosiło odpowiednio 14,4 i 14,7 proc. Jest to więc mniej niż przewidywał Narodowy Bank Polski.

Jak wskazuje portal gazeta.pl, lepszym wskaźnikiem poziomu zarobków Polaków niż przeciętne wynagrodzenie jest mediana. Ta jednak jest publikowana przez GUS od niedawna i z dużym opóźnieniem. Według ostatnich danych wskaźnik ten wyniósł 6480,52 zł brutto. Oznacza to, że połowa Polaków zarabiała poniżej, a połowa powyżej tej kwoty.

Co dzieje się z polską gospodarką?

Kolejne niepokojące doniesienia na temat polskiej gospodarki. Z badania Krajowego Rejestru Długów "Bezpieczeństwo finansowe firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw" wynika, że mikrofirmy muszą się mierzyć z szeregiem problemów. Zmniejszenie rentowności, problemy z wypłacalnością, redukcja miejsc pracy to jedne z najczęstszych kłopotów.

Aż 37 proc. przedsiębiorstw w ciągu minionego roku doświadczyło tych problemów.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że zaległości przedsiębiorców sięgają 18,5 proc. w ujęciu rok do roku. W I półroczu b.r. wyniosły one przeciętnie 31,4 tys. zł (rok temu było to 26,5 tys. zł).

Spadek bezpieczeństwa finansowego zdecydowanie częściej dotyczy mikrofirm (38 proc.) niż małych (25 proc.) i średnich firm (20 proc.). Pod względem bezpieczeństwa finansowego najgorzej sytuacja wygląda w sektorze produkcji (48 proc) i budownictwa (46 proc.). Do tego od nowego roku ma wzrosnąć płaca minimalna, rosną również ceny energii i surowców.

