Przedsiębiorcy rzucili się na ZUS. Blisko 50 tys. wniosków w trzy dni

Wnioski o wakacje od ZUS można składać od północy z 31 października na 1 listopada. Od tego czasu, mimo długiego weekendu, złożono ich aż 48,2 tys. Takie dane przekazał w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przypomnijmy, że z takiej możliwości mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) oraz komornicy sądowi.

Wakacje od ZUS. Na czym polegają?

Ze zwolnienia z opłacania składek można skorzystać jeden miesiąc w roku. Wybieramy go samodzielnie. Ważne, aby wniosek został złożony z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chcemy być zwolnieni ze składek.

Chodzi o składki obowiązkowe tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne czyli ubezpieczenie chorobowe oraz – jeśli takie opłacamy – na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

"Zwolnienie obejmuje składki ustalane od najniższej podstawy wymiaru, która Cię obowiązuje. W przypadku wakacji składkowych nie stosuje się proporcjonalnego pomniejszenia podstawy wymiaru składek w sytuacji:

Twojej niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, za który zostałeś zwolniony z opłacenia składek,

gdy w trakcie tego miesiąca nastąpi ustanie podlegania ubezpieczeniom"

– przypomina ZUS.

Składki, z których opłacenia przedsiębiorca zostanie zwolniony zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Oznacza to, że wliczają się one do przyszłej emerytury bądź renty, nie tracimy uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. "w miesiącu, za który uzyskasz zwolnienie, możesz normalnie prowadzić działalność gospodarczą, nie musisz jej zawieszać" – czytamy.

W tym roku wakacje od składek tylko w grudniu

Warto podkreślić, że w 2024 roku z wakacji składkowych można skorzystać tylko w grudniu. Oznacza to, że wniosek należy złożyć w listopadzie. Jak podkreśla ZUS, nie ma przeszkód, aby w grudniu 2024 roku złożyć kolejny wniosek o zwolnienie za styczeń 2025 roku. "W takim przypadku możesz mieć zmniejszone obciążenie składkowe za dwa miesiące z rzędu" – wskazano.

