Mało kto wie o tym świadczeniu. Przez pół roku można dostać ponad 8 tys. złotych

Renta szkoleniowa przysługuje osobom, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy. Świadczenie ma pomóc utrzymać się osobie, która uczestniczy w szkoleniu zawodowym w celu nabycia nowych kwalifikacji.

Dla kogo renta szkoleniowa

Wysokość renty zmienia się każdego roku. Obecnie jest to 1335,72 zł. Pieniądze są wypłacane bez względu na wiek beneficjenta. Renta jest przyznawana na pół roku, ale w szczególnych przypadkach może to być nawet okres 3 lat.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek oraz szereg dokumentów. Są to: wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, informacja o okresach składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/prowadzenia działalności pozarolniczej/służby wojskowej/pobierania zasiłku dla bezrobotnych/urlopu wychowawczego/nauki w szkole wyższej, dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna, wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu, karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku oraz decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Co ważne, ZUS musi otrzymać wniosek o rentę przed przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie później niż 30 dni przed ustaniem prawa do pobierania zasiłków.

Ciekawostką jest fakt, że Polacy nie wiedzą, że istnieje takie świadczenie jak renta szkoleniowa. Jak informuje dolnośląski ZUS, od kilku lat nie otrzymał ani jednego wniosku o to świadczenie.

