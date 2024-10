Dodatkowe pieniądze dla pracowników budżetówki. Sprawdź, czy spełniasz warunki

Dodatek za wysługę lat to dodatkowe wynagrodzenie przysługujące obligatoryjnie pracownikom sfery publicznej po spełnieniu kilku warunków. Uprawnieni do jego otrzymania są m.in. urzędnicy, menedżerowie w administracji państwowej, służby mundurowe (żołnierze, policjanci, strażacy), prokuratorzy, pracownicy transportu kolejowego, zatrudnieni w służbie zdrowia, opiece społecznej oraz nauczycielom.

Jakie warunki trzeba spełnić

Aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie pracownicy sfery budżetowej muszą przepracować w jednym miejscu co najmniej 5 lat. Co ważne, okres potrzebny do nabycia prawa do dodatku obejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, służbę wojskową, pobieranie zasiłków, urlop wychowawczy oraz pracę zagraniczną, a także okresy nauki po ukończeniu studiów, jednak nie dłuższe niż 8 lat.

Po okresie 5 lat pracownik otrzymuje dodatek w wysokości w wysokości 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Za każdy kolejny rok pracy dodatek ten zwiększa się o 1 proc., osiągając maksymalnie 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Od tej zasady są dwa wyjątki. Nauczyciele nabywają prawo do dodatku po 4, a żołnierze po 2. Dodatek dla służb mundurowych może maksymalnie osiągnąć 35 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Co ważne, aby otrzymać dodatek nie jest konieczne składanie żadnego wniosku. Jego wypłata odbywa się razem z wynagrodzeniem zasadniczym. W przypadku podmiotów prywatnych, przyznanie i wypłata dodatku za wysługę lat nie są obowiązkowe i zależą wyłącznie od decyzji pracodawcy.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w wrześniu br. wzrosło o 10,3 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,5 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,6 proc. i wyniosło 8 140,98 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. m/m i wyniosło 6 462,4 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 11,1 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,5 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

