Najnowsze dane o zarobkach Polaków. Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie?

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w wrześniu br. wzrosło o 10,3 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,5 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,6 proc. i wyniosło 8 140,98 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. m/m i wyniosło 6 462,4 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 11,1 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,5 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Rewolucja w umowach

Rząd szykuje poważne zmiany w umowach. – Przy wprowadzaniu przepisów dotyczących oskładkowania umów cywilnoprawnych potrzebne jest długie, co najmniej półroczne vacatio legis, a jednocześnie regulacja powinna wejść w życie z początkiem roku kalendarzowego – uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Jak dodała, oskładkowanie umów jest jednym z tzw. kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.

– To postulat, który […] jest warunkiem realizacji Krajowego Planu Odbudowy. My jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jesteśmy gotowi do jego wdrożenia, ale jednocześnie wiemy, że jest to na tyle znacząca reforma, że potrzebne jest długie vacatio legis i czas na to, aby system mógł się do tego rozwiązania przygotować – powiedziała Dziemianowicz-Bąk w RMF FM.

Jak podkreśliła, ze względu na złożoność tematu, trwa dyskusja na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, także co do terminu wdrożenia reformy. Minister zaznaczyła, że jej "osobistym zdaniem" vacatio legis nie powinno być krótsze niż pół roku, a jednocześnie takie przepisy powinny wchodzić od nowego roku.

