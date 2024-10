Wróci prywatyzacja? Tajemnicza wypowiedź Sikorskiego

Gazeta przytacza wypowiedź szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego skierowaną do ministra aktywów państwowych Jakuba Jaworowskiego podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI).

Chyba potwierdzi pan, że na Radzie Ministrów rozmawiamy o tym, czy na przykład grupa hoteli musi być pod zarządem i pod własnością państwa, czy hotele może jednak mogliby prowadzić, i dodawać wartości, akcjonariusze prywatni – mówił Sikorski. I dodał, że "ta dyskusja nas jeszcze czeka".



Polski Holding Hotelowy zostanie sprzedany?

"W trakcie tzw. panelu ministrów dalszej debaty w tym temacie nie było, ale słowa ministra spraw zagranicznych są intrygujące. Czy zapowiadają sprzedaż Polskiego Holdingu Hotelowego?" – zastanawia się "Rz".

Do chwili publikacji tekstu ani MAP, ani PHH nie udzieliły redakcji komentarza w tej sprawie. Za to zdaniem ekonomistów cytowanych w artykule odpowiedź jest "banalnie prosta". – Nie ma żadnego uzasadnienia, ani ekonomicznego, ani politycznego, żeby państwo posiadało jakiekolwiek hotele – uważa Marcin Zieliński, główny ekonomista Fundacji FOR.



– Co do zasady państwo powinno posiadać jak najmniejszy udział w gospodarce, ograniczony jedynie do obszarów strategicznych. Hotele z pewnością nie należą do tych obszarów – komentuje Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club.

PHH to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym. Powstała w 2018 r., a jej celem jest "nowoczesne zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa". Grupa posiada obecnie ponad 50 hoteli i obiektów z blisko 6 tys. pokoi, co czyni ją drugą największą grupą hotelową w kraju – odnotowuje "Rzeczpospolita".



Prywatyzacja. Rząd Tuska będzie sprzedawał państwowe spółki?

MAP zapytane, czy wypowiedź ministra Sikorskiego może być sygnałem do powrotu przez rząd Donalda Tuska do zarzuconego przed laty procesu prywatyzacji w Polsce, odesłało dziennikarzy do wywiadu z ministrem Jaworowskim z początku września tego roku, w którym podkreślał, że obecnie nie ma żadnych bezpośrednich planów prywatyzacyjnych. "Rz" zwraca uwagę, że szef MAP zapowiedział wówczas również przegląd listy spółek będących w posiadaniu Skarbu Państwa.

