Ustawę okołobudżetowa na 2025 rok. Jest decyzja prezydenta

"W treści ustawy przyjęto, że w roku 2025 „podstawę wymiaru" w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Z kolei podstawę ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w roku 2025 będzie stanowić kwota 5938,20 zł. Ustawa stanowi także, że w roku 2025 średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w powyższy sposób zwiększa się o 2,308 proc. Jest to rozwiązanie tożsame z wprowadzonym w drodze ustawy okołobudżetowej na rok 2024" – czytamy w komunikacie.

W myśl uchwalonych regulacji, w roku 2025 środki z budżetu państwa przekazywane przez Ministra Finansów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w formie dotacji przeznacza się także na rekompensatę składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, o ile nie znajdują pokrycia w zrealizowanych przychodach z tytułu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. Wprowadzono również zmiany dotyczące gospodarki finansowej Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz Funduszu Inwestycji Kapitałowych.

Prezydent podpisał ustawę

"Ustawa zawiera przepisy dotyczące przekazywania skarbowych papierów wartościowych. Minister właściwy do spraw budżetu będzie mógł przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi skarbowe papiery wartościowe celem ich przekazania przedsiębiorstwu górniczemu stopniowo wygaszającemu działalność wydobywczą na podwyższenie kapitału zakładowego tego przedsiębiorstwa, jeżeli jest to niezbędne do realizacji jego zadań określonych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Wartość nominalna wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 5 400 000 tys. zł. Drugą grupą podmiotów upoważnionych do otrzymania w 2025 r. skarbowych papierów wartościowych są państwowe osoby prawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym" – czytamy dalej.

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie regulacji dotyczących wymagań, jakim powinna odpowiadać ustawa budżetowa oraz przepisy normujące wykonywanie budżetu państwa. Istotą wprowadzanych zmian jest wyłączenie stosowania określonych przepisów ustawy o finansach publicznych. Pozostałe zmiany dotyczą finansowania zadań oświatowych oraz zasad ustalania minimalnego limitu wydatków na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, określonego w ustawie o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

"Zmiana w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników polega na przedłużeniu okresu (do roku 2025), w którym środki Funduszu Reprywatyzacji będą mogły być przeznaczane na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa akcji w spółkach. Ustawa stanowi również, że w roku 2025 obejmowanie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, będzie mogło być dokonywane poprzez konwersję wierzytelności Funduszu Reprywatyzacji, z tytułu udzielonych pożyczek" – napisano także.

