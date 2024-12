Część emerytów bardzo się ucieszy. Otrzymają ponad 200 zł miesięcznie do końca życia

Świadczenie ratownicze to dodatek do emerytury, który przysługuje ratownikom górskim i strażakom ochotnikom. Świadczenie ratownicze podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 roku wynosi 258 zł miesięcznie. Oznacza to, że rocznie emeryt może liczyć na dodatkowe 3 096 zł. Co ważne, jest to świadczenie przyznawane dożywotnio, a jego wysokość nie jest uzależniona ani od wysokości emerytury podstawowej ani od innych świadczeń.

Kto może otrzymać świadczenie ratownicze

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP lub ratownikowi górskiemu, który przynajmniej raz w roku czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych – przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat.

Warto wskazać, że konieczność bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczych jest warunkiem podstawowym do uzyskania świadczenia. Należy posiadać dokumentację z PSP lub TOPR, która będzie poświadczała takie zdarzenie. Jeśli nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, należy przedstawić oświadczenie podpisane przez trzech świadków.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego. Prawo do niego przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 316) wydany na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Świadczenie jest wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym zostało ono przyznane.

Czytaj też:

Jakie emerytury w 2025 roku? Oto, czego mogą spodziewać się PolacyCzytaj też:

Rząd nie chce Centralnej Informacji Emerytalnej