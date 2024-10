Rewolucja w umowach. Zmiany mogą wejść w życie już na początku roku

Podkreśliła, że oskładkowanie umów jest jednym z tzw. kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.

– To postulat, który […] jest warunkiem realizacji Krajowego Planu Odbudowy. My jako Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jesteśmy gotowi do jego wdrożenia, ale jednocześnie wiemy, że jest to na tyle znacząca reforma, że potrzebne jest długie vacatio legis i czas na to, aby system mógł się do tego rozwiązania przygotować – powiedziała Dziemianowicz-Bąk w RMF FM.

Jak podkreśliła, ze względu na złożoność tematu, trwa dyskusja na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, także co do terminu wdrożenia reformy. Minister zaznaczyła, że jej "osobistym zdaniem" vacatio legis nie powinno być krótsze niż pół roku, a jednocześnie takie przepisy powinny wchodzić od nowego roku.

– Moim zdaniem, zadaniem zapewne dla Ministerstwa Funduszy, być może ministra do spraw europejskich, byłoby przekonanie Komisji Europejskiej o tym, żeby odroczyć z tej daty 1 stycznia 2025 termin wdrożenia tej j reformy, bo nie jest to reforma, która powinna być wprowadzana z dnia na dzień – podkreśliła.

Dodała, że celem tej reformy jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa emerytalnego.

Złe wieści dla palaczy. Sejm podjął decyzję

Sejm przyjął w piątek ustawę zwiększającą stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Decyzja ta oznacza wzrost cen nie tylko tradycyjnych papierosów, ale także m.in. płynów do papierosów elektronicznych.

Za przyjęciem projektu opowiedziało się 236 posłów. Przeciwko zagłosowało 188, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz nad zmianami w podatku akcyzowym pochyli się Senat.

Będzie wzrost stawki podatku od garaży

Jak donoszą media, resort finansów chce zmian w prawie, które zrównałyby stawkę podatku od garaży i miejsc parkingowych z podatkiem od nieruchomości.

Nowe przepisy będą w pierwszej kolejności dotyczyły właścicieli domów jednorodzinnych z garażami w budynku i miejscami parkingowymi w blokach mieszkalnych. Warto także przypomnieć, że od nowego roku zmianie ulegnie stawka podatku od nieruchomości. Z obecnych 1,15 zł za metr kwadratowy opłata wzrośnie do 1,19 zł za m2.

