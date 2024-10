"Pieniędzy nie ma". Jednoznaczne słowa Tuska na ważnym spotkaniu

We wtorek szef rządu spotkał się z przedstawicielami szpitali. Tematem rozmów była trudna sytuacja finansowa placówek. Przypomnijmy, że od kilku tygodni media informują o ogromnej dziurze w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpitale nie otrzymują pieniędzy nie tylko za świadczenia nielimitowane, ale także za te zakontraktowane. Sytuacja w służbie zdrowia wywołuje duże emocje, politycy opozycji oskarżają rządzących o niegospodarność.

Według przedstawicieli szpitali, łączny dług wszystkich placówek w kraju to 15 mld złotych. Jak relacjonował wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Krzysztof Żochowski, w trakcie spotkania premier Tusk miał powiedzieć, że takich pieniędzy dla szpitali nie ma.

– Ta kwota 15 miliardów w ocenie premiera jest nierealna, natomiast padła deklaracja, że na tyle, ile może, będzie nas wspierał – dodał Żochowski w rozmowie z RMF FM, stwierdzając jednocześnie, że w takiej sytuacji część szpitali będzie musiała ograniczyć świadczenia.

Kontrola za krytykę?

Trudna sytuacja ma miejsce m.in. w szpitalu w Żywcu, który z tego powodu został zmuszony do zamknięcia izby przyjęć, trzech oddziałów oraz dwóch poradni. Minister zdrowia Izabela Leszczyna skrytykowała dyrekcję placówki za to, że wykonywała operacje, na które nie miała podpisanych umów z NFZ. Jej słowa doczekały się ostrej reakcji ze strony dyrektor szpitala.

Jak się okazuje, po medialnej sprzeczce pomiędzy minister a dyrektor, szpital w Żywcu został objęty kontrolą z Ministerstwa Zdrowia i NFZ. W piśmie z resortu skierowanym do dyrekcji placówki poinformowano, że kontrola będzie trwała do 9 listopada. Urzędnicy będą zadawali pytania i żądali dostępu do dokumentów z zakresu "organizacji i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z finansowanych ze środków publicznych w zakresie kardiologii". Z kolei kontrola z NFZ rozpoczęła się w piątek 11 października.

Czytaj też:

KE nie pomogła Polsce. Rozczarowanie w rządzieCzytaj też:

Tusk: Mam chłopięcą satysfakcję, kiedy wyobrażam sobie miny ekspertów