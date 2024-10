Dyrektor szpitala skrytykowała Leszczynę. Ministerstwo i NFZ wszczęły kontrole

Od kilku tygodni media informują o ogromnej dziurze w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpitale nie otrzymują pieniędzy nie tylko za świadczenia nielimitowane, ale także za te zakontraktowane. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w szpitalu w Żywcu, który z tego powodu został zmuszony do zamknięcia izby przyjęć, trzech oddziałów oraz dwóch poradni.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna skrytykowała dyrekcję placówki za to, że wykonywała operacje, na które nie miała podpisanych umów z NFZ. Jej słowa doczekały się ostrej reakcji ze strony dyrektor szpitala.

Kontrole za krytykę?

Jak się okazuje, po medialnej sprzeczce pomiędzy minister a dyrektor, szpital w Żywcu został objęty kontrolą z Ministerstwa Zdrowia i NFZ. W piśmie z resortu skierowanym do dyrekcji placówki poinformowano, że kontrola będzie trwała do 9 listopada. Urzędnicy będą zadawali pytania i żądali dostępu do dokumentów z zakresu "organizacji i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z finansowanych ze środków publicznych w zakresie kardiologii". Z kolei kontrola z NFZ rozpoczęła się w piątek 11 października.

Kontrolerzy będą badali czy szpital nie złamał prawa i nie wykazał się niegospodarnością. Z takim obrotem sprawy nie mogą pogodzić się mieszkańcy powiatu, którzy nie chcą dojeżdżać na leczenie do sąsiednich miejscowości.

Minister zdrowia nie ma jednak wątpliwości, że winę za zamknięcie oddziałów i poradni ponosi szpital.

– Nie pozwolę, żeby szpital w Żywcu szantażował oddział wojewódzki NFZ. (..) wielki kapitał zagraniczny doszedł do wniosku, że na szpitalu powiatowym, ochronie zdrowia można w Polsce zarabiać pieniądze. Nie, nie można. Wybudowali szpital absolutnie przeskalowany, nieadekwatny do niewielkiego powiatu żywieckiego – powiedziała w jednym z wywiadów.

Na jej słowa ostro zareagowała dyrektor szpitala, zarzucając minister "wprowadzanie opinii publicznej w błąd".

