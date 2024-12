Jak będzie wyglądał Rok Jubileuszowy w Polsce?

24 grudnia nastąpi uroczyste otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej. Zostaną zaś zamknięte do kolejnego jubileuszu 6 stycznia 2026 roku. W diecezjach Rok Jubileuszowy zainaugurowany zostanie Eucharystią, sprawowaną we wszystkich katedrach i konkatedrach na świecie 29 grudnia 2024 roku. To czas szczególnej łaski, odpustów i pojednania z Bogiem.

Na mapie wydarzeń roku świętego są wyznaczone kościoły jubileuszowe w każdym dekanacie. Będzie można w nich skorzystać z łaski odpustu przynależnego do roku świętego; osoby, które z różnych względów (choroba, niedołężność) nie będą mogły udać się do tych kościołów, są zaproszone do pielgrzymowania duchowego do tych miejsc i skorzystania z darów odpustu Roku Jubileuszowego. Plan obchodów w poszczególnych diecezjach jest zróżnicowany.

Jak otrzymać odpust zupełny?

Zgodnie z normami Penitencjarii Apostolskiej warunkiem dostąpienia odpustu jest przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., modlitwa zgodnie z intencjami Ojca Świętego, całkowite wewnętrzne oderwanie się od grzechu, nawet lekkiego, spełnienie czynu, z którym związany jest odpust zupełny. W Roku Jubileuszowym będzie to pielgrzymowanie i pobożne nawiedzenie miejsc świętych. Łaskę odpustu można także uzyskać poprzez wypełnienie uczynków miłosierdzia względem ciała, bądź również uczynków miłosierdzia względem ducha, lub dzieł pokuty.

Ci, którzy z poważnych względów nie będą mogli tego uczynić, jednocząc się duchowo, ofiarowując swój trud i cierpienie, będą mogli również uzyskać odpust. Łaską Roku Jubileuszowego 2025 jest możliwość dwukrotnego otrzymania daru odpustu zupełnego tego samego dnia, z tym, że drugi musi być połączony z uczestnictwem w pełni we Mszy św., i dotyczy tylko dusz czyśćcowych.

Rok Jubileuszowy w diecezjach

Archidiecezja warszawska

Rok Jubileuszowy 2025 w Archidiecezji Warszawskiej rozpocznie się w niedzielę 29 grudnia 2024 roku i potrwa do 28 grudnia 2025 roku. Metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC będzie przewodniczył w niedzielę 29 grudnia o godz.11:00 uroczystej Mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, inaugurującej obchody Roku Jubileuszowego 2025 w Archidiecezji Warszawskiej. Spośród jedenastu ustanowionych kościołów jubileuszowych osiem leży na terenie Warszawy, a trzy poza jej granicami.

Obok ośmiu kościołów i sanktuariów na terenie lewobrzeżnej Warszawy (bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela, Świątynia Opatrzności Bożej, Bazylika Świętego Krzyża), kościołami jubileuszowymi będą też sanktuaria pozawarszawskie: bazylika w Niepokalanowie, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim oraz Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego – tzw. Wieczernik na Mariankach w Górze Kalwarii. Te świątynie mają być jeszcze bardziej otwarte dla wiernych, chcących modlić się, uzyskać odpust związany z Rokiem Jubileuszowym, a przede wszystkim posługa spowiedzi św. będzie tam sprawowana w większym wymiarze.

Archidiecezja gnieźnieńska

Prymas Polski abp Wojciech Polak ustanowił miejsca na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, w których można uzyskać odpust. To bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie, bazyliki w Trzemesznie, Inowrocławiu i liczne sanktuaria.

Uroczysta inauguracja Roku Jubileuszowego w archidiecezji gnieźnieńskiej będzie miała miejsce w Niedzielę Świętej Rodziny 29 grudnia. Uroczystości rozpoczną się o 14:30 w gnieźnieńskim kościele ojców franciszkanów, obrzędem otwarcia Roku Świętego. Następnie wyruszy procesja do katedry gnieźnieńskiej, gdzie o godzinie 15:00 Prymas Polski abp Wojciech Polak będzie przewodniczyć Mszy świętej.

Archidiecezja katowicka

Z kolei w archidiecezji katowickiej bp Marek Szkudło ustanowił 19 kościołów jubileuszowych leżących na terenie całej archidiecezji. Kościołami jubileuszowymi archidiecezji katowickiej zostały m.in. archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach, bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, czy bazylika Świętego Wojciecha w Mikołowie.

Z udzielonych przywilejów wierni będą mogli korzystać przez cały Rok Święty 2025, tj. od 29 grudnia 2024 roku do 28 grudnia 2025 roku. W związku z przeżywanym Rokiem Jubileuszowym 100-lecia archidiecezji katowickiej Penitencjaria Apostolska otworzyła możliwość uzyskania odpustu zupełnego związanego z nawiedzeniem archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą nawiedzić kościoła katedralnego także mogą zyskać odpust.

Archidiecezja łódzka

Metropolita łódzkim kardynał Grzegorz Ryś ustanowił 17 kościołów jubileuszowych w archidiecezji łódzkiej na Rok Jubileuszowy 2025. Wśród nich znalazły się między innymi: łódzka Bazylika Archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi, Bazylika pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim, sanktuaria maryjne oraz inne wybrane świątynie znajdujące się w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Pabianicach i w Parznie.

Obrzędy otwarcia przewidują procesję do katedry, która w Łodzi będzie pielgrzymką ekumeniczną.

Archidiecezja białostocka

Do podążania za Maryją, Jutrzenką Nadziei, w stronę tych, którzy utracili nadzieję i nie widzą wyjścia z mroku grzechu zachęca w liście pasterskim na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego 2025 abp Józef Guzdek.

Metropolita białostocki ustanowił również kościoły jubileuszowe, w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Archikatedrze Białostockiej, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, Bazylika pw. św. Rocha w Białymstoku, Sanktuarium Najświętszego Sakramentu przy Kościele Kolegiackim pw. św. Antoniego w Sokółce, Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie, Sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku (ul. Stołeczna), kaplica pw. św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki w Białymstoku (ul. Poleska) oraz inne miejsca modlitwy z możliwością uzyskania odpustu: kaplice szpitalne i kaplice w Domach Pomocy Społecznej, w których przechowywany jest Najświętszy Sakrament.

Archidiecezja wrocławska

Archidiecezja wrocławska przygotowała bogaty i rozbudowany program na Rok Jubileuszowy 2025. To 915 km szlaków nadziei ułożonych w osiem tras, na których powołano kościoły jubileuszowe oraz znaki nadziei. Pielgrzymi będą mogli zbierać pieczątki do specjalnego paszportu w wydaniu papierowym oraz cyfrowym.

Diecezjalne rozpoczęcie Roku Jubileuszowego pt. "Pielgrzymi nadziei" odbędzie się we Wrocławiu 29 grudnia o godzinie 14:30 w kościele NMP na Piasku. Tam rozpocznie się liturgia inauguracji. W uroczystej procesji wierni przejdą przez Ostrów Tumski do archikatedry wrocławskiej, gdzie zostanie odprawiona Msza święta pod przewodnictwem abp. Józefa Kupnego. Po modlitwie wszyscy są zaproszeni na podwieczorek do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Tego dnia zostanie również uroczyście uruchomiona aplikacja 'Szlak nadziei". Chętni otrzymają specjalne paszporty pielgrzyma, aby z nimi przemierzać jubileuszowe szlaki. Będą mogli uzyskać wtedy pierwszy wpis.

