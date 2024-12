Ważą się losy ministra. Będzie kolejna rozmowa Tuska i Czarzastego

Premier Donald Tusk spotkał się w poniedziałek wieczorem z współprzewodniczącym Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym. Rozmowa dotyczyła przyszłości w rządzie Dariusza Wieczorka. W mediach pojawiła się seria publikacji, ukazujących działania ministra nauki. Nawet część polityków Lewicy uważa, że Wieczorek powinien pożegnać się ze stanowiskiem.

Wirtualna Polska poinformowała o uchybieniach w oświadczeniu majątkowym Dariusza Wieczorka. Wcześniej dziennikarze ustalili, że minister ujawnił dane sygnalistki, która przekazała mu informacje o nieprawidłowościach na Uniwersytecie Szczecińskim.

Polityk oświadczył, że nie będzie się wypowiadał na temat swojej ewentualnej dymisji. Jednak w mediach już zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące następcy Dariusza Wieczorka. Jedną z kandydatek ma być Dorota Olko, była rzecznik prasowa partii Razem.

Kolejna rozmowa Tusk-Czarzasty

Włodzimierz Czarzasty był pytany we wtorek przez Polską Agencję Prasową o przebieg spotkania z Donaldem Tuskiem. Jak podkreślił, ustalił z szefem rządu, że nie będą informować mediów o szczegółach rozmowy. Dopytywany, czy rzeczywiście do piątku ma zapaść decyzja w sprawie przyszłości ministra nauki Dariusza Wieczorka w rządzie, odparł, że "nic nie jest prawdą".

– Rozmawiamy z panem premierem na temat wielu spraw po moim wyjściu ze szpitala i nieobecności w polityce od trzech tygodni, w tym o sprawie pana Wieczorka – przyznał współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu.

Czarzasty poinformował, że w piątek będzie ponownie rozmawiał z szefem rządu. Dodał, że być może w następnym tygodniu również odbędzie się taka rozmowa.

Dymisje w resorcie nauki

W poniedziałek rzecznik prasowa ministra Dariusza Wieczorka, Natalia Żyro podała się do dymisji. We wpisie w mediach społecznościowych podziękowała za współpracę i życzyła powodzenia koleżankom i kolegom z ministerstwa.

Na stronie internetowej resortu nauki pojawiło się oświadczenie ministra Dariusza Wieczorka w związku ze skargą przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jak czytamy, minister powołał zespół, który przeprowadza kontrolę wewnętrzną dotyczącą trybu procedowania w ministerstwie pism złożonych przez przewodniczącą związku zawodowego oraz eksperta badającego prawidłowość przetwarzania danych osobowych zgłaszającej. Wieczorek zlecił Departamentowi Kontroli i Audytu przeprowadzenie zewnętrznej kontroli na Uniwersytecie Szczecińskim w celu weryfikacji zgłoszonych podejrzeń nieprawidłowości. Skierował również do władz Uniwersytetu Szczecińskiego pismo ws. złożenia wyjaśnień w kwestiach podjętych przez zakładowe organizacje związkowe oraz zwrócił się do władz uczelni o zorganizowanie otwartego spotkania z pracownikami i związkami zawodowymi w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z wpływającymi skargami. Co ważne, w związku z zaistniałą sytuacją minister Dariusz Wieczorek podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich. Funkcję tę pełnił Marcin Czaja.

