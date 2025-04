PKW wskazała, kiedy zbada finansowanie debaty w Końskich

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego, Marcin Chmielnicki, oznajmił, że PKW odniesie się do kwestii finansowania debaty w Końskich po zbadaniu sprawozdań komitetów wyborczych. – Nie można dokonać oceny na podstawie wyrywkowych informacji medialnych – powiedział Chmielnicki w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Problem w tym, że sprawozdania finansowe komitetów wyborczych muszą być złożone w ciągu 3 miesięcy od wyborów. Oznacza to, że sytuacja dotycząca roli TVP i komitetu Trzaskowskiego najprawdopodobniej pozostanie bez stanowiska PKW do czasu wyborów.

Zawiadomienie do prokuratury

Politycy PiS i Konfederacji zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie piątkowej debaty w Końskich.

– Mam nadzieję, że media przycisną sztab PO i TVP i zostanie wyjaśnione, kto za to wszystko płacił. Czy była to impreza sztabu PO, która nie została zgodnie z prawem jako materiał komitetu wyborczego PO, czy też była to produkcja TVP i mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii PO przez telewizję publiczną – powiedział na antenie Radia Zet Krzysztof Bosak.

Z kolei przewodniczący KRRiT, Maciej Świrski, zwrócił się do PKW o zbadanie, czy debata w Końskich była zorganizowana w sposób zgodny z prawem. Jak podkreślił, nie wszyscy kandydaci mieli równe szanse na udział, a wydarzenie odbyło się wcześniej niż dwa tygodnie przed wyborami.

– Audycja miała charakter debaty – wskazał Świrski, co oznacza, że TVP powinna zapewnić równe warunki dla wszystkich kandydatów.

Trzaskowski zaprosił kandydatów godzinę i 40 minut przed debatą w Końskich

W debacie zorganizowanej w hali sportowej w Końskich wzięli udział: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak. Debatę prowadzili dziennikarze TVP, TVN oraz Polsatu, a organizował ją sztab Rafała Trzaskowskiego.

Sama debata miała niecodzienny przebieg i zdumiewającą organizację. Trzaskowski wystosował zaproszenie do Karola Nawrockiego, a do reszty kandydatów dopiero na kilka godzin przed samym wydarzeniem. Ponadto zrobił to dopiero po tym, jak Szymon Hołownia i Magdalena Biejat zapowiedzieli, że stawią się w Końskich mimo braku zaproszenia.

