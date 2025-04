Debata Trzaskowskiego. Bosak: Będzie zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie

W piątek odbyły się dwie debaty prezydenckie. Pierwszą z nich organizowały TV Republika, wPolsce24 i TV Trwam. Wzięli w niej udział Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski i Joanna Senyszyn.

Drugą debatę prowadzili dziennikarze TVP, TVN oraz Polsatu, a organizował ją sztab Rafała Trzaskowskiego. Jej uczestnikami byli Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak.

Debata Trzaskowskiego wzbudziła ogromne kontrowersje natury prawnej. Jedna z dziennikarek wskazała, że było to wydarzenie organizowane przez sztab kandydata KO. Rodzą się zatem pytania o to, kto poniósł koszty organizacyjne całego przedsięwzięcia. Jak informował niedawno poseł Konfederacji Przemysław Wipler, wyprodukowanie sygnału i inne wydatki poniesione przez TVP w związku z debatą to koszt do ponad 2 milionów złotych.

Bosak: Będzie zawiadomienie

O tę sprawę był pytany wicemarszałek Sejmu Krzysztofa Bosak. Polityk przyznał, że partia pracuje już nad złożeniem zawiadomienia w tej sprawie.

– Mam nadzieję, że media przycisną sztab PO i TVP i zostanie wyjaśnione, kto za to wszystko płacił. Czy była to impreza sztabu PO, która nie została zgodnie z prawem jako materiał komitetu wyborczego PO, czy też była to produkcja TVP i mamy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii PO przez telewizję publiczną – powiedział na antenie Radia Zet.

– Nasi posłowie przygotowują zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, uważam, że prokuratura powinna się w tej sprawie absolutnie przyjrzeć – dodał poseł Konfederacji.

Bosak był również pytany o absencję Sławomira Mentzena podczas obu debat w Końskich. Polityk przyznał, że była to świadoma decyzja. Nie uważa również, że z tego powodu poparcie dla kandydata Konfederacji miałoby się zmniejszyć.

