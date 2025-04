Kontrole w TVP i KPRM po debacie. "Złamanie prawa"

W piątkowej debacie zorganizowanej w hali sportowej w Końskich (woj. świętokrzyskie) wzięli udział kandydaci na prezydenta: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak. Debatę prowadzili dziennikarze TVP, TVN oraz Polsatu, a organizował ją sztab Rafała Trzaskowskiego.

Sama debata miała niecodzienny przebieg. Trzaskowski wystosował zaproszenie na nią dopiero na kilka godzin przed samym wydarzeniem, przez co większość kandydatów nie zdążyła dotrzeć na miejsce. Ponadto zrobił to dopiero po tym, jak Szymon Hołownia i Magdalena Biejat zapowiedzieli, że stawią się w Końskich.

Błaszczak: Dzisiaj odbędą się kontrole

Do sprawy odniósł się w poniedziałek w rozmowie z RMF FM szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

– Nie wiadomo kto ją zorganizował, czy komitet wyborczy Trzaskowskiego, my to zresztą zbadamy, posłowie Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj odbędą się kontrole zarówno w Telewizji Polskiej w likwidacji, jak i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – zapowiedział polityk.

Były szef MON zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy. – Pojawia nam się jeszcze jedna postać, kolega od gry w piłkę nożną Donalda Tuska, który, jak się okazuje, podpisał umowę ws. wynajęcia hali w Końskich na rzecz komitetu Rafała Trzaskowskiego – powiedział Błaszczak.

Zdaniem posła PiS, "wszystko wskazuje na to", że doszło do złamania prawa. – Jest uzasadnione podejrzenie złamania prawa – podkreślił polityk.

Błaszczak zapowiedział również zgłoszenie sprawy do Państwowej Komisji Wyborczej.

Szefernaker: Jedna wielka ustawka

W podobnym tonie wypowiedział się na antenie TVN24 poseł PiS i jednocześnie szef sztabu kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker.

Polityk zwrócił uwagę na rolę, jaką w wydarzeniu odegrało otoczenie polityczne prezydenta Warszawy.

– Przede wszystkim to, co było w piątek w Końskich, to była jedna wielka ustawka z góry ustawiona, sztab Trzaskowskiego to zorganizował – powiedział Szefernaker.

– Będziemy badać ile to kosztowało, kto aż to zapłacił, to wszystko zostanie zbadane, ale to była perfidna ustawka od samego początku – dodał.

