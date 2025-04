"Nie było żadnej stronniczości". Hołownia o debatach TV Republiki

Telewizja Republika zorganizowała w poniedziałek 14 kwietnia debatę prezydencką. Wzięli w niej udział: Grzegorz Braun, Artur Bartoszewicz, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Adrian Zandberg i Marek Woch. Magdalena Biejat i Rafał Trzaskowski już wcześniej zapowiedzieli, że nie stawią się na debacie. Zabrakło również Macieja Maciaka.

Jak pokazały dane dotyczące oglądalności, dzięki debacie TV Republika ponownie była telewizją numer jeden w Polsce.

Hołownia: Nie było stronniczości

O poniedziałkową debatę został zapytany marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Lider Polski 2050, który ubiega się o najwyższy urząd w państwie, stwierdził, że nie może niczego zarzucić organizatorom wydarzenia. Sam udział w debacie uważa za "słuszny".

– Uważam waszą telewizję za telewizję w oczywisty sposób jawnie sprzyjającą PiS, zaangażowaną politycznie, na pewno nieobiektywną. Natomiast tak jak poszedłem do telewizji opozycyjnej, tak i poszedłem do telewizji rządowej. Uważam, że wasi widzowie zasługują na szacunek, niezależnie od tego jak wy wykonujecie swoją pracę. Jeżeli chodzi o debaty, samą ich organizacje, to nie mogą wam nic zarzucić. Tu nie było żadnej stronniczości. Wszystkie ustalenia zostały dowiezione – stwierdził w odpowiedzi na pytanie dziennikarza Republiki.

Dalej polityk mówił, że pewne środowiska próbują skłócić go z Polskim Stronnictwem Ludowym, z którym jego partia tworzy Trzecią Drogę. Hołownia podkreślił, że ma poparcie koalicjanta.

– Próbują źli ludzie, których na tym świecie nie brakuje, próbują od dwóch miesięcy wbić klin pomiędzy mnie a PSL, tłumacząc, jak to PSL się nie angażuje w moją kampanię. Zadaję kłam tym oszczercom i tym, którzy są autorami takich potwarzy. Ruch ludowy i jego 128-letnia tradycja stoi za mną murem w tych wyborach – powiedział.

Czytaj też:

Kto organizował debatę w Końskich? Dziennikarka TVP się wygadałaCzytaj też:

Oto najnowszy sondaż prezydencki. Zaskakujący wynik Brauna