Kolejna dymisja w resorcie nauki. Jest oświadczenie

Media spodziewają się, że być może jeszcze w poniedziałek dojdzie do dymisji ministra nauki Dariusza Wieczorka. Wiadomo, że premier Donald Tusk spotka się w tej sprawie z współprzewodniczącym Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym.

Zapowiedź dot. rozmowy o przyszłości Wieczorka nastąpiła po serii publikacji medialnych, ukazujących działania ministra nauki. W poniedziałek portal Wirtualna Polska poinformował o fałszywym oświadczeniu majątkowym złożonym przez polityka Lewicy. W reakcji Wieczorek opublikował komunikat, w którym przeprosił za "nieumyślne błędy", które pojawiły się w jego oświadczeniu majątkowym.

Wcześniej WP opisała kuriozalną sprawę ujawnienia danych sygnalistki z Uniwersytetu Szczecińskiego, a także charakterystyczny przypadek zmiany zasad zatrudniania w jednej z jednostek uczelni tak, aby funkcję kierowniczą mogła objąć żona Dariusza Wieczorka.

Dymisje w resorcie nauki

W poniedziałek rzecznik prasowa ministra Dariusza Wieczorka, Natalia Żyro podała się do dymisji. We wpisie w mediach społecznościowych podziękowała za współpracę i życzyła powodzenia koleżankom i kolegom z ministerstwa.

Na stronie internetowej resortu nauki pojawiło się oświadczenie ministra Dariusza Wieczorka w związku ze skargą przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jak czytamy, minister powołał zespół, który przeprowadza kontrolę wewnętrzną dotyczącą trybu procedowania w ministerstwie pism złożonych przez przewodniczącą związku zawodowego oraz eksperta badającego prawidłowość przetwarzania danych osobowych zgłaszającej. Wieczorek zlecił Departamentowi Kontroli i Audytu przeprowadzenie zewnętrznej kontroli na Uniwersytecie Szczecińskim w celu weryfikacji zgłoszonych podejrzeń nieprawidłowości. Skierował również do władz Uniwersytetu Szczecińskiego pismo ws. złożenia wyjaśnień w kwestiach podjętych przez zakładowe organizacje związkowe oraz zwrócił się do władz uczelni o zorganizowanie otwartego spotkania z pracownikami i związkami zawodowymi w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z wpływającymi skargami. Co ważne, w związku z zaistniałą sytuacją minister Dariusz Wieczorek podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich. Funkcję tę pełnił Marcin Czaja.

