Ataki na Kościół. Co drugi kapłan w Polsce doświadczył agresji w ciągu ostatniego roku

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przygotował raport na podstawie badania, które przeprowadzono w październiku i listopadzie ubiegłego roku. Wyniki są szokujące.

Ataki na kapłanów w Polsce

Z raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiegowynika, że prawie połowa księży w Polsce doświadczyła agresji w ubiegłym roku. Ataki te przybierały najczęściej formę szyderstw, gróźb, wyzwisk oraz agresji w internecie. Nie brakowało jednak napaści fizycznych.

Agresja nie była jedynie personalna. Blisko 20 proc. księży wskazało również na ataki na obiekty sakralne, a ponad 15 proc. mówiło o zakłóceniach Mszy św. i nabożeństw. Większość ankietowanych kapłanów zwróciło uwagę, że agresja nasiliła się w ciągu ostatnich 10 lat.

"Mamy do czynienia ze zjawiskiem powszechnym"

– Tylko w 2024 roku połowa ankietowanych doświadczyła jakiejś formy szyderstw, napaści fizycznej, agresji słownej w internecie czy tej fizycznej. Można więc powiedzieć, że jest to zjawisko powszechne. Jeśli połowa osób na tak zadane pytanie oświadcza, że tak, że doświadczyła tego typu zjawisk, oznacza to, że mamy do czynienia z powszechnym zjawiskiem – wskazał dr Karol Leszczyński z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Z agresją spotkał się sam rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszek Gęsiak. – Tak, miałem takie sytuacje, może nie wprost, nikt mnie nie pobił, aczkolwiek kiedyś mnie opluto, bo byłem w sutannie – szedłem z Panem Jezusem do chorego. Natomiast to, co się zdarza, to rzeczywiście gdzieś z tyłu słyszę, gdy mama jest z dzieckiem i mówi: nie podchodź bo, tam są” czarni”, albo jakieś niewybredne komentarze. To się zdarza – opowiedział ks. Leszek Gęsiak.

Według badanych księży, główną przyczyną agresji na Kościół są media. Wśród powodów wskazywano również istnienie ideologicznych i politycznych konfliktów w polskim społeczeństwie.

