Mocz w wodzie święconej. Ksiądz rozważa zamknięcie kościoła

"Naprawdę denerwuje mnie sposób, w jaki traktowane są kościoły w Moguncji!" – wyznał ks. Thomas Winter, który opiekuje się pięcioma parafiami w Moguncji: św. Ignacego, św. Piotra, św. Stefana, św. Kwintyna i parafią katedralną św. Marcina. W związku z aktami wandalizmu, które miały miejsce w ostatnim czasie, kapłan przyznał, że wolałby całkowicie zamknąć kościoły na dwa tygodnie i otwierać je wyłącznie na czas nabożeństw.

Profanacje kościołów w Moguncji

W ostatnim czasie Moguncja zmaga się z wieloma atakami na kościół. Świątynie są profanowane. Nieznani ludzie oddają mocz za ołtarzem, załatwiają swoje "potrzeby" w kościele, np. w chrzcielnicach. Jak podkreśla ks. Winter, takie incydenty są niedopuszczalne. W obliczu takich zachowań, zakmnięta poza godzinami nabożeństw została już kaplica Pfarrer-Landvogt, ponieważ ludzie stale przychodzili, aby załatwić swoje potrzeby w kaplicy.

Ks. Thomas Winter opowiedział o tym, jak znalazł "obrzydliwe szczątki" za głównym ołtarzem kościoła św. Piotra. Z kolei do naczyń z wodą święconą wlewano alkohol, a nawet... mocz. Proboszcz parafii św. Piotra przyznaje, że to nie pierwszy raz, kiedy kościół został sprofanowany. W ubiegłym roku dopuszczono się wandalizmu, który przyniósł wiele szkód. "Zrzucili wieko chrzcielnicy na drugą stronę kościoła, wyrwali drzwi konfesjonału z zawiasów i powywracali świeczniki” – relacjonował ks. Winter.

Kapłan zaapelował do wiernych, ponieważ – jak sam przyznaje – wszyscy powinni zwracać większą uwagę na kościoły. "W razie jakichkolwiek incydentów proszę gości o kontakt z policją lub biurem parafii" – wzywa ks. Winter. Jego zdaniem zamykanie świątyń to ostateczność, ponieważ kościoły katolickie powinny być zawsze otwarte, by ludzie mogli bez ograniczeń korzystać z tego miejsca.

