Meksyk: Kościoły zdewastowane podczas marszów z okazji Dnia Kobiet

8 marca w Meksyku odbyły się marsze z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Podczas zgromadzeń doszło do wielu dewstacji i zniszczeń. Celem ataków były głównie kościoły i katedry katolickie. W wielu miejscach konstrukcje uległy zniszczeniu, a ściany pokryto grafitti.

Defastacja katedr katolickich w Meksyku

Zdewastowano m.in. katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Guadalajarze w stanie Jalisco. Ściany świątyni zostały pokryte graffiti, na których widniały hasła popierające aborcję i atakujące Kościół katolicki. Kolejnym kościołem zaatakowanym przez grupy feministyczne była katedra San José w Toluca w centralnym Meksyku. Na jej zewnętrznej bramie powieszono zieloną tkaninę – kolor przyjęty przez ruch aborcyjny. Zdewastowano również niektóre posągi w niszach w zewnętrznych ścianach katedry.

W Morelos, w centralnej części regionu, grupa ludzi próbowała bezskutecznie zburzyć ogrodzenie ochronne przed katedrą w Cuernavaca. W Oaxaca (południowy wschód kraju) uczestnicy marszu malowali graffiti na ścianach katedry Matki Bożej Wniebowziętej. Co więcej, próbowano podpalić głowne drzwi katedry. Szkody nie ominęły także katedry Matki Bożej Oczekującej w stanie San Luis Potosí.

Katedry zdewastowane, policjanci poszkodowani

W związku z tymi wydarzeniami odbyła się konferencja prasowa, na której abp Jorge Alberto Cavazos Arizpe podkreślił, że Kościół katolicki ubolewa nad profanacją i zdewastowaniem tylu świątyń w regionie. Natomiast, jest jeszcze bardziej zasmucony "złym traktowaniem ludzi". – Zdecydowanie bardzo nas smuci, że budynki i miejsca symboliczne są źle traktowane. Nie powinno tak być, ale jak pokazuje Pan Jezus, obrażenie kogoś jest poważniejszą sprawą – tłumaczył abp Cavazos.

Sekretariat Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Meksyk podał, że podczas zamieszek 81 kobiet zostało rannych, z czego 62 to policjantki, a 19 to cywile. Łącznie 10 osób trafiło do szpitala – dziewięć policjantek i jeden cywil. Ich stan, według informacji, jest stabilny.

