Ekskomunika za pomaganie w aborcji. Przypomnienie arcybiskupa z Meksyku

Słowa meksykańskiego hierarchy są odpowiedzią na liberalizację tzw. prawa aborcyjnego w jednym z Meksykańskich stanów, a dokładnie w Campeche, w którym metropolitą jest abp Jose Francisco Gonzales. Hierarcha wezwał lokalnych polityków, by powrócili do wiary i przemyśleli poparcie dla mordowania dzieci nienarodzonych.

Ekskomunika za pomaganie w aborcji

Na początku tego tygodnia, władze Campeche zadecydowały o depenalizacji zabójstwa dziecka nienarodzonego po 12. tygodniu ciąży. Dokładne dane o głosowaniu będą objęte tajemnicą, ponieważ odbyło się ono podczas zamkniętej sesji parlamentu.

Ordynariusz diecezji Campeche, abp Jose Francisco Gonzales nie godzi się na zmianę przepisów, która godzi w prawo do życia i przypomina, że uczestnictwo w dzieciobójstwie i ułatwianie go wiąże się z karą ekskomuniki. Dotyczy to także polityków, którzy prawnie zezwalają na zabójstwo dzieci nienarodzonych.

Abp Gonzales: Aborcja jest straszliwa i haniebna

– Ci, którzy sprzyjają aborcji są w praktyce poza komunią z Kościołem. To znaczy, nie mogą przyjmować sakramentów, tak jak ten, kto ją promuje, wykonuje, czy wspomaga w jej wykonaniu – zaznaczył abp Gonzales podczas konferencji prasowej. – Spośród wszystkich grzechów, jakie człowiek może popełnić przeciwko życiu aborcja wykazuje cechy, które czynią ją szczególnie straszliwą i haniebną – zaapelował hierarcha. Purpurat zwrócił się szczególnie do katolików, którzy przyczynili się do niekorzystnej zmiany w prawie, by jeszcze raz przemyśleli swoją decyzję i powrócili do życia opartego na zasadach wiary.

Podczas konferencji, abp Gonzales zadeklarował również, że Kościół w Meksyku będzie pracował na rzecz zmniejszenia liczby morderstw dzieci nienarodzonych. Jednym z pomysłów jest m.in. wsparcie kobiet w stanie błogosławionym znajdujących się w trudnym położeniu.

