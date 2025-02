Aborcja i "prawa reprodukcyjne". Lewica zdominowała konsultacje w ONZ

Eksperci Instytutu wzięli udział w konsultacjach przed 58. sesją Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju, której tematem było zapewnienie zdrowia i dobrostanu dla wszystkich grup społecznych. Podczas spotkania przedstawiciele Instytutu podkreślili konieczność ochrony rodziny jako podstawowej instytucji społecznej oraz poszanowania suwerenności państw w kwestiach zdrowia publicznego.

Dyskusja została jednak zdominowana przez organizacje promujące tzw. prawa reprodukcyjne i seksualne. Ich przedstawiciele koncentrowali się na postulatach dotyczących powszechnego dostępu do aborcji oraz edukacji seksualnej w skali globalnej. Spotkanie miało charakter prezentacji stanowisk poszczególnych podmiotów, bez możliwości prowadzenia merytorycznej debaty.

Aborcja jako "narzędzie walki z ubóstwem"

W konsultacjach uczestniczyły organizacje takie jak Center for Reproductive Rights, które wskazywały na znaczenie aborcji jako narzędzia walki z ubóstwem i nierównościami społecznymi. Według ich argumentacji, możliwość decydowania o posiadaniu dzieci pozwala kobietom na lepsze planowanie życia zawodowego i osobistego, co wpływa na ich sytuację ekonomiczną i zdrowotną. Organizacja krytykowała także obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące ochrony życia, twierdząc, że ograniczają one prawa kobiet.

Eksperci Ordo Iuris zwrócili uwagę, że postulaty dotyczące aborcji nie znajdują oparcia w badaniach ani w obowiązującym prawie międzynarodowym. Przywołali m.in. ustalenia Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju z 1994 roku oraz późniejsze dokumenty ONZ, w których zaznaczono, że aborcja nie powinna być promowana jako metoda planowania rodziny. Wskazali również na konieczność podjęcia działań na rzecz rzeczywistej ochrony zdrowia i dobrostanu rodzin.

Rzeczywiste wyzwania w cieniu ideologii

Ordo Iuris zapowiedziało aktywne uczestnictwo w dalszych pracach nad projektem rezolucji, który będzie omawiany w marcu. Organizacja zamierza monitorować proces opracowywania dokumentów końcowych sesji Komisji ONZ, by zagwarantować uwzględnienie w nich ochrony życia i praw rodziny. Zdaniem ekspertów, debata dotycząca tzw. zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego nie powinna przesłaniać istotnych problemów globalnych, takich jak walka z ubóstwem czy poprawa dostępu do opieki zdrowotnej.

– Po raz kolejny obserwujemy, jak debata dotycząca rzekomych praw reprodukcyjnych przesłania rzeczywiste globalne wyzwania, takie jak walka z ubóstwem, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej czy poprawa warunków życia rodzin. Wbrew stanowisku wielu państw i zapisom prawa międzynarodowego, ONZ coraz częściej staje się przestrzenią do forsowania kontrowersyjnych postulatów, które podważają suwerenność narodów w kształtowaniu polityki zdrowotnej – skomentowała Julia Książek z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

