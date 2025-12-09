Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie aborcji dokonanej przez Gizelę Jagielską

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy uśmiercenia 9-miesięcznego nienarodzonego Felka, do którego doszło w szpitalu w Oleśnicy. Początkowo matka dziecka chciała dokonać aborcji w jednym z łódzkich szpitali. Lekarze odmówili jednak wykonania zabiegu. Zamiast tego planowali wykonać cesarskie cięcie, a następnie udzielić chłopcu, u którego podejrzewano wrodzoną łamliwość kości, i jego mamie pomocy w postaci specjalistycznego leczenia pediatrycznego i terapii pourodzeniowej.

"Ta jednak za namową aktywistek aborcyjnych udała się do Oleśnicy, gdzie lekarz Gizela Jagielska, ginekolog, wicedyrektor tamtejszego szpitala, wbiła w serce dziecka igłę z zastrzykiem chlorku potasu i w ten sposób je zabiła" – napisał "Nasz Dziennik". Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wykonania nielegalnej aborcji. Lekarka od początku nie miała sobie nic do zarzucenia. Nie ukrywała też, że nie zamierza zaprzestać swoich działań.

Sąd umarza sprawę

Jak informuje Radio Wnet, Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy umorzyła postępowanie w sprawie uśmiercenia dziecka. Decyzja została podjęta 2 grudnia przez prokurator Beatę Ciesielską.

Wiadomo, że śledczy badali trzy wątki sprawy. Pierwszy dotyczył zabicia 9-miesięcznego Felka. Drugi – pomocy w nielegalnym dokonaniu aborcji. Trzeci wątek wiązał się z nakłanianiem do nielegalnego przerwania ciąży. W żadnym z wątoków, według prokurator, nie doszło do popełnienia przestępstwa.

"Wstrząsające!!! Postępowanie w sprawie uśmiercenia 9-miesięcznego nienarodzonego Felka w szpitalu w Oleśnicy umorzone z uwagi na… brak znamion czynu zabronionego. To dramatyczny sygnał, że państwo uchyla się od pełnienia roli gwaranta konstytucyjnego prawa do życia i to w przypadku tych najbardziej bezbronnych" – skomentowała Magdalena Majowska z Ordo Iuris.