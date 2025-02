USA: "Adopcja" zamiast "aborcji". Rządowa strona usunęła treści proaborcyjne

Amerykańska strona rządowej agencji CDC (Centrum Kontroli Zakażeń i ich Zapobiegania) usunęła w swojej wyszukiwarce tysiące odniesień do haseł związanych z tzw. zdrowiem LGBTQ +, różnorodnością, równością i integracją. Po wpisaniu hasła "aborcja" wyskakują artykuły dot. adopcji.

"Adopcja", a nie "aborcja"

To nie przypadek, a celowe działanie. Na stronie podlegającej administracji Donalda Trumpa nie można już znaleźć haseł promujących zabijanie nienarodzonych lub odwołujących się do lewicowych ideologii. To kolejny krok amerykańskich władz w stronę obrony życia.

"Wielka nowina! Administracja Trumpa usuwa informacje na temat zdrowia reprodukcyjnego ze strony internetowej CDC. A tak przy okazji, strona sugeruje również «adopcję», gdy ludzie szukają «aborcji»!!!" – napisał na portalu X konserwatywny gospodarz talk show Christopher Calvin Reid.

"PILNE: Wyszukiwania hasła «aborcja» na stronie internetowej CDC powodują teraz wyświetlanie słowa «adopcja». Zobaczyłem to dzisiaj i łzy spłynęły mi po twarzy. Wiem, że wydaje się to… proste, ale to jest moment, o który się modliliśmy" – czytamy na profilu muzyka Seana Feuchta na portalu X.

Ciąg dalszy zmian dot. obrony życia

Jak zauważa Radio Maryja, pracownicy tak zwanej branży zdrowia reprodukcyjnego uważają to za "wyraźną próbę zmiany podejścia do rozmów na temat ciąży". Zmiany te nie pozostały bez komentarza w mediach społecznościowych.

Zwrócono również uwagę, że to nie pierwsze takie zmiany na stronie internetowej agencji CDC. Wcześniej usunięto lub przeredagowano wiele wpisów dot. m.in. różnorodności, równości i integracji. Dotyczy to także wytycznych dotyczących badań na obecność wirusa HIV dla osób nieokreślonych płciowo czy szczepionki przeciwko małpiej ospie.

