Przeciwnicy aborcji chwalą Trumpa. "Rządy terroru dobiegły końca"

Departament Stanu Trumpa ogłosił w zeszłym tygodniu wstrzymanie tych środków, powołując się na milionowe marnotrawstwo i jednostronne programy ideologicznie. Z wyjątkiem niektórych programów żywnościowych i pomocy wojskowej dla Izraela i Egiptu, przerwa ma dać administracji czas na przeprowadzenie dokładniejszego przeglądu pomocy zagranicznej w celu ustalenia, jakie trwałe cięcia należy wprowadzić.

Ile wydano na promocję aborcji za Bidena?

Operation Rescue zauważa, że tylko w 2022 roku USAID pod rządami byłego prezydenta Joe Bidena wydało 607,5 miliona dolarów na tak zwane "planowanie rodziny i zdrowie reprodukcyjne", co w praktyce oznaczało promowanie aborcji za granicą. Brytyjska firma aborcyjna Marie Stopes International otrzymywała z programu prawie 27 milionów dolarów rocznie.

Fox News dodaje, że w 2023 roku republikański deputowany do Izby Reprezentantów Chris Smith odkrył, iż USAID wysłało 96,5 miliona dolarów do Population Services International (PSI) i 10,1 miliona dolarów do Village Reach, obu grup proaborcyjnych, za pośrednictwem programu USAID United States President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR).

"Przez wiele lat USAID była częścią przestępczego kartelu aborcyjnego, promując zabijanie niewinnych dzieci w łonach matek i zmuszając kraje rozwijające się do zaakceptowania aborcji" – powiedział Troy Newman, przewodniczący Operation Rescue. Jak dodał, dzięki prezydentowi Trumpowi, krwawe rządy terroru zadane światu przez administrację Bidena dobiegły końca. "Wzywamy prezydenta Trumpa i sekretarza stanu Rubio do podjęcia kroków w celu zapewnienia, że pieniądze z naszych podatków nigdy więcej nie zostaną wykorzystane do zabijania dzieci w łonach matek" – zaapelował Newman.

Zdecydowany krok Trumpa ws. aborcji

Pod koniec stycznia prezydent Trump przywrócił Mexico City Policy, która zabrania organizacjom pozarządowym wykorzystywania pieniędzy podatników do przeprowadzania planowych aborcji za granicą, a także nakazał agencjom federalnym uznanie poprawki Hyde'a, która zabrania większości bezpośredniego finansowania planowych aborcji.

Według analizy przeprowadzonej przez konserwatywny think-tank Restoration of America, w trakcie swojej kadencji prezydenckiej Biden przekazał ponad 1,23 miliarda dolarów z pieniędzy amerykańskich podatników grupom proaborcyjnym, w tym Planned Parenthood Federation of America i Funduszowi Ludnościowemu Narodów Zjednoczonych.

