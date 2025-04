Kolejne deportacje cudzoziemców z Polski. To Ukrainiec i Albańczyk

Obywatel Ukrainy został już przymusowo odesłany do swojego kraju, natomiast Albańczyk oczekuje na decyzję sądu w sprawie umieszczenia go w ośrodku strzeżonym przed wydaleniem.

Ukrainiec zatrzymany przez policję

W środę funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu zatrzymali 25-letniego obywatela Ukrainy, który właśnie zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności. Mężczyzna miał na swoim koncie kilka wyroków za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Informację o jego zwolnieniu przekazał Zakład Karny w Wojkowicach.

"Biorąc pod uwagę, że cudzoziemiec przebywając w Polsce kilkakrotnie naruszał porządek prawny i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, Komendant Placówki SG w Sosnowcu wydał mu decyzję zobowiązującą do powrotu pod rygorem przymusowego wykonania. Jednocześnie 25-latek dostał zakaz powrotu na terytorium państw strefy Schengen na 8 lat. Wczoraj pod konwojem został doprowadzony do granicy z Ukrainą i przekazany stronie ukraińskiej" – informuje Straż Graniczna.

Albańczyk lekceważy polskie prawo

Kolejny przypadek dotyczy 34-letniego obywatela Albanii, który w czwartek został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Opola. Mężczyzna zakończył właśnie trzyletnią karę więzienia, na którą został skazany za przemoc domową, groźby karalne oraz gwałt. Informację o zakończeniu odsiadki przekazał Zakład Karny w Strzelcach Opolskich.

"Zachowanie 34-latka wyraźnie wskazuje na to, że nie zamierza on respektować i stosować się do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. Z uwagi na powyższe Komendant Placówki SG w Opolu zdecydował o jego przymusowej deportacji, zakazując ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na 10 lat. Teraz Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich podejmie decyzję o umieszczeniu go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie będzie oczekiwał na powrót do swojego kraju" – czytamy w komunikacie.

Oba przypadki stanowią element działań Straży Granicznej, mających na celu egzekwowanie porządku prawnego oraz eliminowanie zagrożeń związanych z pobytem przestępców na terytorium Polski i innych krajów strefy Schengen.

