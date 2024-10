Jedno ze świadczeń może wzrosnąć o 100 proc. Resort przygotował projekt

Resort kierowany przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk przygotował projekt ustawy zmieniający przepisy dotyczące Funduszu Alimentacyjnego. Najważniejszą zmianą jest podniesienie kwoty świadczenia o 100 proc. – z 500 do 1000 złotych. Na razie nie wiadomo, czy zwiększone zostaną także progi dochodowe uprawniające do otrzymania alimentów. Choć nie były one zmieniane od lat, do jednak z ministerstwa nie płyną informacje, że tak miałoby się stać.

Kolejną zmianą ma być podniesienie kar dla dłużników alimentacyjnych. Ich ściganie ma być łatwiejsze, a nakładanie kar – szybsze i skuteczniejsze. Duża zmiana ma także zajść w sposobie karania osób, które nie płacą alimentów. Po zmianach w prawie będzie możliwe zasądzenie dla nich kary pozbawienia wolności w postaci elektronicznego dozoru.

Projekt ustawy został przekazany Radzie Ministrów, gdzie zostanie rozpatrzony. Aby nowe przepisy weszły w życie potrzeba jeszcze trochę czasu.

Zapaść demograficzna

Polska mierzy się obecnie z katastrofą demograficzną. Ostatnie dane GUS wyraźnie pokazują skalę problemu. W czerwcu w Polsce urodziło się zaledwie 19 tysięcy dzieci. To jeden z najgorszych wyników w ostatnich latach. W porównaniu z czerwcem 2023 roku narodzin było mniej o 2,7 tys. Suma urodzeń z 12 miesięcy wyniosła 259,7 tys. To najmniej od czasów II wojny światowej.

Czerwcowe dane potwierdzają pesymistyczną tezę o pogłębiającej się zapaści demograficznej w Polsce. Jeszcze w październiku 2017 roku liczba urodzeń wynosiła 403,7 tys. Jednak od tego czasu wskaźnik systematycznie spada. Co gorsza, kiedy liczba nowo narodzonych dzieci jest z roku na rok coraz mniejsza, w tym samym czasie liczba zgonów w Polsce rośnie.

Jak wskazali w swoim raporcie eksperci OECD, wśród czynników zmniejszających dzietność znalazły się m.in. wzrost poziomu wykształcenia kobiet, poprawa dostępu do skutecznej antykoncepcji czy rosnąca dominacja modelu rodziny z dwojgiem pracujących rodziców. Z kolei pronatalistycznie oddziałują płatne urlopy rodzicielskie, dostęp do opieki nad dziećmi zaraz po urodzeniu oraz rozwiązania ułatwiające godzenie pracy z obowiązkami rodzinnymi.

