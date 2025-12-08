Były minister trafił do zarządu państwowej spółki. Zdecydował o tym Tusk

„Premier Donald Tusk odwołał Leszka Stypułkowskiego ze składu zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, a z dniem 9 grudnia 2025 roku powołał do zarządu Jakuba Jaworowskiego” – poinformował w poniedziałek w komunikacie BGK.

Kim jest Jakub Jaworowski?

Jakub Jaworowski urodził się w 1981 roku. Jest absolwentem studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, które ukończył w 2009 roku oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, w ramach którego studiował finanse na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. W 2009 roku ukończył także studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów podyplomowych z systemów podatkowych w branży paliwowej. Był też uczestnikiem programu Chartered Financial Analyst.

Od 2006 roku pracował jako korespondent agencji Reuters w Warszawie. Od 2012 do 2014 roku zatrudniony był jako analityk w Departamencie Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W marcu 2014 roku został podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie został sekretarzem Rady Gospodarczej przy premierze i pełnomocnikiem premiera do spraw Koordynacji Oceny Skutków Regulacji. W styczniu 2015 roku został sekretarzem stanu. Następnie rozpoczął pracę jako konsultant i ekspert ds. polityki publicznej w Boston Consulting Group, od sierpnia 2017 roku przenosząc się do Dubaju.

13 maja 2024 roku został powołany na urząd ministra aktywów państwowych w rządzie Donalda Tuska. Zastąpił na tym stanowisku Borysa Budkę, który został europosłem. Funkcję szefa MAP Jakub Jaworowski sprawował do 24 lipca 2025 roku. Nowym ministrem aktywów państwowych został wtedy Wojciech Balczun.

