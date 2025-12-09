"Zachód okroił Ukrainę na korzyść Polski"

Jurij Martynowycz nie jest ukraińskim odpowiednikiem Brauna. Nie jest żadnym radykalnym krzykaczem, skrajnie prawicowym marginesem. Jest dziennikarzem jednego z najważniejszych, mainstreamowych mediów nad Dnieprem – telewizji Espreso, należącej do Mykoły Kniażyckiego, polityka Solidarności Europejskiej, najważniejszej partii opozycyjnej na Ukrainie. I tenże Jurij Martynowycz w średnio zawoalowany sposób sugeruje, że Polska bezprawnie kontroluje ukraińskie ziemie.