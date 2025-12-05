Spółka żąda odszkodowania od państwa. Gigantyczna kwota

Chodzi o szkodę wynikającą z realizacji zadań nałożonych na PKP Cargo na podstawie decyzji rządu z lipca 2022 roku w zakresie przetransportowania węgla zakupionego przez spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks oraz niewykonania przez Skarb Państwa obowiązku zawarcia ze spółką umowy dotyczącej finansowania realizacji zadania objętego ww. decyzjami, podała spółka.

"W sytuacji gdy wnioskowana kwota we wskazanym przez spółkę terminie nie zostanie zapłacona, PKP Cargo planuje przed końcem 2025 roku wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa" – czytamy w komunikacie.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Restrukturyzacja PKP Cargo. Władze spółki zabrały głos

PKP Cargo ocenia, że przedłużenie terminów na wyrażenie opinii przez radę wierzycieli o planie restrukturyzacyjnym oraz propozycjach układowych do 2 lutego 2026 roku "nie burzy" harmonogramu restrukturyzacji – poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

Jednocześnie wskazała, że złożenie ostatecznej treści propozycji układowych, które miałyby podlegać głosowaniu, w terminie do 27 lutego to ambitne, ale realne zadanie.

"Ten dodatkowy miesiąc nie burzy harmonogramu restrukturyzacji. Pewne prace mogą też być zrównoleglone i w związku z tym sąd zaproponował, ażeby propozycje układowe były również zrewidowane, przedstawione jak najszybciej i jak najszybciej stanowiły obszar uzgodnień z wierzycielami. Tu sąd zakreślił datę końca lutego. To jest bardzo krótki, ambitny termin, ale nie jest terminem niemożliwym do dochowania" – powiedziała Wasilewska-Semail podczas konferencji prasowej.

Czytaj też:

Rezygnacja w PKP Cargo. "Przedłużająca się niepewność"Czytaj też:

Kłopoty PKP Cargo. Wniosek wierzycieli