Kłopoty PKP Cargo. Wniosek wierzycieli

Rada wskazała 31 stycznia 2026 r. jako termin, do którego jej członkowie będą mogli dokładnie przeanalizować przedstawione przez spółkę oraz zarządcę dokumenty, a tym samym sformułować ostateczną oraz uzasadnioną opinię, podała spółka.

Na początku października PKP Cargo informowało, że nie identyfikuje ryzyka braku akceptacji planu restrukturyzacji przez radę wierzycieli i spodziewa się, że zostanie zatwierdzony w tym roku. Czas na wydanie opinii mijał 15 listopada.

Restrukturyzacja PKP Cargo. Co zakłada plan?

30 czerwca br. złożony został plan restrukturyzacyjny PKP Cargo, który przewiduje wdrożenie szeregu środków mających na celu przywrócenie rentowności spółki, zapewnienie jej długoterminowego rozwoju oraz odzyskanie zdolności do regulowania zobowiązań. Wdrożenie kluczowych inicjatyw restrukturyzacyjnych obejmuje okres od lipca 2025 roku do grudnia 2026 roku.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Zwolnienia grupowe w spółce

W wyniku zakończonych zwolnień grupowych, pracę w PKP Cargo straciło w ubiegłym roku 3665 pracowników. Dodatkowo, do jesieni 2025 r. zaplanowano kolejne zwolnienia grupowe, w ramach których pracę stracić ma około 2500 osób.

Zwolnienia są wynikiem przeprowadzonej restrukturyzacji firmy, która miała miejsce m.in. z powodu fatalnej sytuacji finansowej spółki. W 2024 r., oprócz zwolnień grupowych, z PKP Cargo odeszło również dodatkowe 1150 pracowników z przyczyn niezwiązanych z restrukturyzacją.

"Mamy kierunek rozwoju w czterech głównych segmentach – węglowy, masowy (tu należy dodać kruszywa), przewozy specjalistyczne i przewozy intermodalne. Strategia każdego segmentu jest realizowana na podstawie osobnych założeń" – przekazał na początku października br. członek zarządu ds. handlowych Artur Warsocki podczas konferencji prasowej.

W odniesieniu do węgla wskazał, że 70-75 proc. kontraktów węglowych jest pozyskiwanych w drodze przetargów i to "czy jest to agresywne czy nie, na danym segmencie, wyznacza rynek, wyznacza otocznie konkurencyjne".

Czytaj też:

W jakim stanie jest PKP Cargo? Nowe dane o finansach spółkiCzytaj też:

Kolejne zwolnienia grupowe. Obejmą kilkaset osób